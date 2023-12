El ministro de Política Territorial pide a Ayuso "diálogo y respeto" a las normas democráticas

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha pedido este martes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "diálogo y respeto a las normas democráticas" tras la celebración del homenaje a la Constitución del Ejecutivo regional celebrado este lunes sin la presencia del Gobierno central. "Indudablemente el delegado del Gobierno dijo lo que había que decir", ha respaldado Torres ante los periodistas en una visita al Ayuntamiento de Rivas al ser preguntado por las palabras de Francisco Martín en las que reclamaba a Ayuso "cooperar sin vetos ni puertas cerradas". En concreto, Francisco Martín fue el único miembro del Ejecutivo que estuvo presente en la celebración a raíz de la polémica por la no invitación de la presidenta madrileña a la inauguración del AVE entre Madrid y Asturias y la posterior exclusión de los miembros del Gobierno por parte de la Comunidad. Y el delegado del Gobierno en Madrid aprovechó su intervención para pedirle a la presidenta regional "cooperar sin vetos ni puertas cerradas" porque, a su juicio, es lo que "se merecen y esperan" de las instituciones los ciudadanos. "Defender la Constitución es no responder al insulto con más insulto; al ruido, con más ruido; y a la bronca con más bronca. Mucho mejor, verso a verso. Los madrileños y madrileñas están cansados de polémicas artificiales", añadió el delegado que además ofrecía a la presidenta su "firme voluntad de recuperar unas relaciones institucionales cordiales y colaborativas" Unas palabras que el ministro socialista ha respaldado: "la Constitución es de todos, no le pertenece absolutamente a nadie y que quizás habría que poner un poquito más de calma en la política estatal, un poquito más de convivencia, un poquito más de sosiego".