El 'Icon of the seas', el mayor crucero del mundo, se pone a punto en astillero de Cádiz

Cádiz, 5 dic (EFECOM).- El 'Icon of the seas', de la compañía Royal Caribbean y considerado el crucero más grande del mundo, ha entrado este martes en el astillero de Navantia en Cádiz para una puesta a punto previa a su primera viaje inaugural que partirá de Miami, en Estados Unidos.

Según ha informado la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz en sus redes sociales, el barco ha entrado esta mañana en el dique cuatro del astillero, justo tras unas pruebas de mar tras haber finalizado su construcción en Finlandia.

Este crucero ha desbancado en tamaño al 'Wonder of the seas', con 365 metros de eslora, 20 cubiertas y una capacidad para transportar a casi 10.000 personas entre tripulantes y pasajeros.

El buque pesa 250.800 toneladas y su construcción ha costado unos 2.000 millones de dólares.

Fuentes del comité de Navantia han explicado a EFE que el 'Icon of the seas' será sometido a cuestiones técnicas menores en el astillero de Cádiz, ya que el barco acaba de ser construido y ha finalizado sus pruebas de mar, con lo que sólo será sometido a algunos ajustes.

Después de Cádiz, donde estará hasta el 22 de diciembre, tiene previsto viajar a Algeciras y desde allí preparará su viaje por el Atlántico hasta Miami, donde se ha previsto la partida de su viaje inaugural.

Royal Caribbean ha destacado la inauguración del 'Icon of the seas' como uno de los acontecimientos marítimos de 2024, ya que supondrá el estreno de un barco considerado 'Category 6', con el parque acuático más grande en alta mar, con seis toboganes, la piscina más grande en un crucero, entre otras novedades con las que cuenta.EFECOM

