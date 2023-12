El Govern admite que los datos del informe PISA no son "buenos" pero trabajan para revertirlos

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha admitido este martes que los resultados del Informe del Programa para la Evaluación Integral de Alumnos (PISA) 2022 entre los alumnos catalanes no son "buenos", pero trabajan para revertir los datos desde el inicio de la legislatura, ha dicho. Así lo ha manifestado en rueda de prensa posterior al Consell Eecutiu después de que el informe sitúe los resultados de los alumnos catalanes por debajo de la media de España y de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en Matemáticas, Lectura y Ciencia. "No son buenos resultados, hay que mejorarlos y se mejorarán. No tenemos ninguna duda de ello", ha recalcado Plaja, que cree que la pandemia ha impactado en los resultados académicos y ha conllevado consecuencias a todos los niveles, en el ámbito educativo, pero también en el ámbito individual y psicológico de los niños y jóvenes. (HABRÁ AMPLIACIÓN)