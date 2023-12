El Congreso sitúa ya a Podemos en el Mixto y no figura en la terna de comisiones tras comunicar Sumar su baja del grupo

Los cinco diputados de Podemos no figuran desde esta tarde en la página oficial del Congreso como miembros de las comisiones parlamentarias, después de comunicar desde Sumar a la cámara que ya no son miembros del grupo parlamentario tras decidir pasarse al Grupo Mixto. Y de hecho la web del Congreso ya los ubica entre los ocho miembros del Mixto mientras que respecto a Sumar se actualiza que disponen de 26 diputados en lugar de 31, como también han apuntado fuentes parlamentarias. La Cámara Baja ha procedido a actualizar esta tarde la composición de las comisiones donde ya no figuran los cinco miembros de Podemos en la relación de disputados adscritos a este órgano: Ione Belarra, Noemí Santana, Javier Sánchez Serna, Martina Velarde y Lilith Verstrynge. Por ejemplo, Santana no aparece ya como presidenta de la comisión de Derechos Sociales, ni tampoco Belarra, secretaria general de la formación, dentro de la terna de los diputados miembros en este órgano. A su vez, la parlamentaria canaria no está incluida en la web del Congreso en la dedicada al área de Discapacidad, donde había sido nombrada portavoz por parte de Sumar. Lo mismo ocurre con Verstrynge, número tres del partido, que no está en la relación de la comisión de Vivienda, donde era portavoz, ni tampoco como vicepresidenta de la Mesa de Asuntos Exteriores. Mismo caso para Sánchez Serna, que estaba en la comisión de Educación y de Martina Verlarde, en el órgano mixto de relaciones con el Defensor del Pueblo. Las citadas fuentes explican que Sumar ha comunicado al Congreso la decisión de los diputados morados de darse de baja del grupo parlamentario y pasar al Mixto, como han comunicado públicamente a las 17 horas de este viernes. Desde Sumar han explicado que con su ruptura con el grupo para irse al Mixto, son los propios diputados de Podemos los que pierden las posiciones en el Congreso que habían adquirido, cuando estaban adscritos a la coalición plurinacional.