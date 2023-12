Consejera balear dice que supo que alto cargo del Govern estaba acusado de agresión sexual "cuando éste fue cesado"

La consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Maria Estarellas, ha afirmado que supo que un alto cargo del Govern estaba acusado de agresión sexual "cuando éste fue cesado" y ha recordado que el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ya "ha pedido perdón" por haber contratado como gerente de la Entidad Pública Empresarial de Telecomunicaciones e Innovación (Ibetec) a Juan Antonio Serra Ferrer, por lo que "poco más se puede añadir a este debate". Así se ha pronunciado Estarellas este martes, en el pleno del Parlament, en respuesta a una pregunta de la diputada socialista Mercedes Garrido, quien ha lamentado que "la tolerancia cero" frente la violencia machista "no exista para el Govern ni para Antoni Costa"; así como que "lo que hace este Govern con su actitud es no ser un ejecutivo feminista, sino blanquear a un profundo machista". En este sentido, la consellera ha insistido en que la contratación de Serra Ferrer como gerente del Ibetec es un hecho "que, es cierto, no debería de haber ocurrido nunca" pero, al mismo tiempo, por el que "ya se han pedido disculpas". "El vicepresidente del Govern y conseller ha reconocido que se había equivocado y, por supuesto, este Govern ha de intentar que estas cosas no le ocurran", ha añadido Estarellas, pero "a partir de aquí", ha incidido, "lecciones ninguna". VALORACIÓN DEL DISCURSO DEL REY EN LA APERTURA DE LA LEGISLATURA Por otro lado, la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas ha respondido a una pregunta del diputado de Vox Sergio Rodríguez sobre el discurso del Rey en la apertura de la XV legislatura, mostrándose convencida de que todos los miembros del Govern valoran "muy positivamente" las palabras con las que el monarca "demostró su apuesta clara por la Constitución, como una norma básica de convivencia entre todos los españoles, que ha de ser el legado que hay que dejar a los jóvenes el día de mañana". Además, ha añadido que, en su opinión, "fue el único discurso adecuado el día de la apertura de la legislatura actual". Rodríguez ha agradecido sus palabras a la consellera, coincidiendo con esta en que "el discurso del Rey estuvo a la altura de lo que se esperaba de él, a diferencia del discurso que hizo la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que hizo un mitin político fuera de lugar" debido a que, a su entender, "aún no se ha hecho cargo de cuál es la posición que ocupa dentro de las instituciones del estado". IB3 Y EL TÉRMINO "EXTREMA DERECHA" Finalmente, la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas ha respondido a una pregunta de la también diputada de Vox Manuela Cañadas, sobre que en IB3 continúen refiriéndose a este grupo como "extrema derecha", una definición que "aunque comparte que les pueda molestar, el Govern no es el tutelante ideológico de IB3" y, por tanto, "el consejo asesor del ente público, donde ustedes tienen representación, es el foro más adecuado para expresar este tipo de cuestiones" que, en todo caso, "el recién aterrizado director general, que contó con una mayoría parlamentaria muy amplia, supongo que sabrá encontrar un punto donde todo el mundo pueda estar cómodo". Por su parte, la diputada de Vox ha lamentado que "en estos cinco últimos años se ha acostumbrado a normalizar el término extrema derecha para referirse a Vox", más aún cuando quien más lo ha utilizado "es un tirano que gobierna España con la ultraderecha nacionalista, la extrema izquierda, comunistas, terroristas de ETA y delincuentes de extrema derecha fugados de la justicia". "Pero", ha considerado que "todo esto no es casual sino el resultado de la ingeniería social del miedo que usan los dictadores desde hace ya muchos años y, por desgracia, en el Partido Popular, desde el minuto uno copiaron el discurso" y "luego pasa lo que pasa, que los números no suman a su partido ganador de las elecciones", gobernando el país "un autócrata con todos los enemigos de la nación". "Como ya le dije al director general de IB3, no es controlar a los medios, es pedirles que informen con los principios básicos del periodismo, que son verdad, precisión, independencia, equidad, imparcialidad, humanidad y responsabilidad, porque si éstos no se cumplen se llama terrorismo informativo". Tras escucharla, la consellera se ha mostrado "totalmente de acuerdo" en que una radio y televisión pública "ha de ser plural, ética, respetuosa, etcétera". Ahora bien, ha precisado, "este Govern da apoyo a IB3 dentro de un programa marco" pero "no tiene ninguna intención de intervenir ideológicamente en lo que ha de ser este medio en este momento" y ha pedido "un margen de confianza" al director recientemente nombrado, Albert Salas.