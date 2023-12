Chus Mateo: "No fue sencillo ganar al Olympiacos y estoy muy contento por la victoria"

Madrid, 5 dic (EFE).- Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, dio por buena la victoria de su equipo en la Euroliga a domicilio ante el Olympiacos griego y consideró que "no fue sencillo", entre otras cosas porque es un rival que suele jugar "con menos ritmo".

"No es fácil jugar ante un gran equipo como el Olympiacos. Son un gran equipo en defensa y no te permiten anotar fácil, no suelen conceder muchos puntos a los rivales ni permiten muchas asistencias; y lo sabíamos. Son diferentes a nosotros en ataque, suelen jugar con menos ritmo", dijo.

"Anotar desde fuera fue muy importante en algunos momentos y mejoramos en el rebote en la segunda parte, entre Deck y Hezonja capturaron diecinueve. Para nosotros es importante ayudar a nuestros hombres altos a capturar rebotes defensivos. No fue sencillo y estoy muy contento por la victoria", añadió.

Los suyos ganaron anotando menos de 80 puntos: "Los puntos a veces no dependen de si anotas más o no, sino del número de posesiones. Hicimos buenos porcentajes de tiro, no pudimos dar muchas asistencias porque no es fácil contra el Olympiacos. Fuimos capaces de ganar haciendo 77 puntos porque seguramente hubo menos posesiones, el ritmo no es el mismo contra el Olympiacos y el equipo que marca el ritmo generalmente gana".

En lo que se refiere a la comparación de este Olympiacos con el del pasado curso, manifestó: "El año pasado fue un gran equipo y tenía a dos jugadores como Sloukas y Vezenkov que fueron importantes. Pero en mi opinión van a estar igualmente arriba, incluso después de haberles perdido, porque tienen cosas importantes".

"Son competitivos, han defendido bien durante toda la temporada, saben lo que el entrenador quiere, trabajan muy bien con diferentes mecanismos que tienen interiorizados. Además tienen uno de los mejores técnicos de Europa en mi opinión. Probablemente van a estar arriba de nuevo y quién sabe si en la Final Four", completó. EFE

cmg/jl