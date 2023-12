Cataluña ante el escenario de tener que traer agua: "No vamos a robar el agua de nadie"

La portavoz del Govern de la Generalitat de Cataluña, Patrícia Plaja, ha asegurado que contemplan todos los escenarios en caso de tener que traer agua con barcos de otros puntos para garantizar el suministro, pero ha avisado: "No vamos a robar el agua de nadie". "No vamos a robar el agua de nadie. Vamos a intentar traer agua de otros puntos que van sobrados, y lo haremos de la mano del Ministerio competente", ha destacado este martes en rueda de prensa posterior al Consell Executiu. Sin concretar de dónde vendrá el agua, ha asegurado que la premisa del Govern es que se pueda garantizar el suministro de agua, por lo que estudiarán "todas las vías" que estén a su alcance de acuerdo con el Ejecutivo central. Tras insistir en que contemplan todos los escenarios posibles, ha aclarado que sólo se estudiará la posibilidad de traer agua de aquellos territorios donde tengan "agua suficiente para abastecerse" y no les suponga ningún impacto medioambiental ni ecológico. En caso de que haya regiones que se nieguen a ello, ha avisado de que el Govern buscará "todas las opciones" para hacerlo posible al garantizar que ningún ciudadano ni actividad se quedará sin suministro de agua por culpa de la sequía.