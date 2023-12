Ayuso dice que el Gobierno es legítimo pero no lo es su proyecto "porque nadie lo conocía"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que el Gobierno es legítimo porque emana de un Congreso elegido en las urnas y no cuestiona su legitimidad, pero sí lo hace con el proyecto del Gobierno porque "nadie lo conocía". En el encuentro informativo 'Madrid, región abierta' organizado por 'La Vanguardia' en Barcelona este martes, Ayuso ha sostenido que representantes del Gobierno y diputados decían que "la amnistía era un despropósito, un atropello, que iba contra la convivencia". "Me parece una estafa decir que vas a hacer una cosa y luego amanecer con un proyecto completamente distinto", ha señalado. Asimismo, ha afirmado que hay "una gran parte de socialistas que son conscientes de que esto no está bien y que esto es un engaño" pero que, ha dicho textualmente, tienen un escaño, hipotecas, hijos, y no quieren salir de la política. "De hecho, si se fijan, cada vez que alguien no tiene la responsabilidad de escaño y no ha tenido que votar la amnistía te dice 'yo si llego a ser el que está ahí no lo hubiera hecho', tipo Page", ha dicho en referencia al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. LA AMNISTÍA "NO CABE" EN LA CONSTITUCIÓN Ayuso ha criticado al presidente reelegido del Gobierno, Pedro Sánchez, de prometer a los independentistas todo lo que pedían, y ha asegurado que "la amnistía ni cabía antes ni cabe ahora en la Constitución". "Hace nada, Sánchez quería meter en la cárcel a Carles Puigdemont, y ahora le pide perdón, le amnistía, le pone escolta, negocia con él en el extranjero y le acepta los relatores internacionales. Y a quienes quieren sentar en el banquillo es a los jueces que le iban a juzgar", ha expresado Ayuso. Al preguntársele por si el PP tiene alguna propuesta para la convivencia de Catalunya con el resto de España, ha respondido: "Lo que hay está muy bien, ¿no? Se llama España, se llaman 17 comunidades autónomas, una nación de siglos". Ha sostenido que España ha sido una de las naciones importantes en la historia en la que, según ella, "han fabricado un problema, un conflicto para vivir del conflicto". FEIJÓO Preguntada por si quiere sustituir al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al frente del partido, Ayuso ha asegurado: "Nada me gustaría más en esta vida que Alberto Núñez Feijóo fuera el presidente del Gobierno y que lo hubiera sido desde el mes de julio". Así, ha señalado que julio fue "uno de los meses más difíciles" de su vida por muchos aspectos, y que esperaba que se produjera un cambio en el Gobierno de España. "Esto evidentemente no ha sido así, pero tenemos una amplia representación de los ciudadanos que nos están mirando y que nos piden que sigamos trabajando de la misma manera", ha zanjado. Al finalizar el acto, el adjunto a la presidencia del Grupo Godó y columnista de 'La Vanguardia', Ramon Rovira, que ha moderado el encuentro, ha regalado una cesta de fruta a Ayuso tras preguntarle: "¿A usted le gusta la fruta, o no?".