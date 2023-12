Vox avanza que se ausentará de los actos por el Día de la Constitución en el Congreso: "No participamos en teatrillos"

Vox ha adelantado este lunes que sus 33 diputados se ausentarán de los actos por el Día de la Constitución que tendrán lugar el miércoles en el Congreso, alegando que no figurarán junto a los que "la atacan a diario". "No vamos a participar en teatrillos", ha indicado el secretario general, Ignacio Garriga. En rueda de prensa desde la sede nacional de Vox, Garriga ha afirmado que el miércoles "no habrá nada que celebrar al lado de los responsables de tirar por los aires la Constitución", en alusión a PSOE, Sumar y los partidos independentistas que respaldan al Gobierno de coalición. "Es una muestra más de lo que es Pedro Sánchez, ese cinismo que llevamos denunciando desde hace muchísimo tiempo: por un lado, sale muy digno y muy sonriente a conmemorar la Constitución y, por otro lado, se dedica a romperla en mil pedazos", ha explicado. Vox, cuya ausencia en los actos del Congreso por el Día de la Constitución es reiterada, tampoco acudirá a actos institucionales convocados por gobiernos que tienen mayoría del PSOE, ya sean autonómicos, municipales o en las diputaciones. Tampoco participará en los convocados por la delegación o subdelegación del gobierno por entender que "es una forma de colaborar con el blanqueamiento del golpe" y no lo hará en los convocados por la embajada de España o la Representación Permanente de España en la Unión Europea. SÍ EN EL SENADO Y EN MANIFESTACIONES Los de Santiago Abascal sí estarán en el izado de bandera que se celebrará en la plaza de la Marina, ante el Senado, organizado por el Estado Mayor de la Defensa. También participará en los actos convocados en los distintos gobiernos autonómicos en los que forma parte y en los territorios en los que el PP gobierna en solitario. Y secundarán las manifestaciones convocadas por la Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES), fundada por Santiago Abascal y afín a Vox, frente a las sedes del PSOE en todas las capitales de provincia para el 6 de diciembre, cuando la Constitución cumple 45 años. Vox ya había trasladado que las apoya y ha animado a afiliados, simpatizantes y votantes a respaldarlas. Vox denunciará "la gravedad del momento" actual, en el que se "utiliza la Constitución y se vuela por los aires para avanzar en un proyecto totalitario", ha resumido Garriga, afirmando que su partido usará la jornada para "reivindicar los fundamentos de España, la unidad de la nación, la igualdad ante la ley y la separación de poderes" con los españoles.