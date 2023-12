Sumar responde a Podemos Galicia que no toca hablar de cuotas y resalta que Lois es una gran portavoz en el Congreso

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha respondido a Podemos Galicia que ahora no toca hablar de "cuotas" de cara a una eventual candidatura de unidad en la izquierda a las futuras elecciones en esa región, sino que ahora se vuelcan en conseguir armar una propuesta política y un proceso participativo con la sociedad civil potente. También ha asegurado que la coalición no contempla cambiar a la portavoz parlamentaria de Sumar en el Congreso, Marta Lois, que hace un "trabajo extraordinario" en la cámara. Así lo ha trasladado en rueda de prensa este lunes cuestionado por la posición del líder del partido morado en Galicia, Borja San Ramón, que urgió este fin de semana a "acelerar" el proceso de negociación en busca de una candidatura de unidad. Y para ello demandó una respuesta a su propuesta de firmar una coalición electoral en la que Sumar, Podemos e IU estén representadas al 33% en la futura candidatura, donde todas esas fuerzas estén reconocidas por igual. Al respecto, Urtasun ha subrayado que todo el mundo tiene que aportar para conseguir una coalición amplia pero cree que "no es el momento ahora de empezar con el tema de las cuotas", sino en volcarse en que Sumar sea "un todo un éxito en Galicia", que es en lo que están centrados con el despliegue del proyecto organizativo. MÁS DE 3.000 INSCRITOS EN GALICIA El portavoz de Sumar ha desgranado que desconoce qué fechas se pueden manejar para la celebración de esas elecciones autonómicas, aunque se están preparando para afrontar esa cita electoral "en las mejores condiciones". Por tanto, ha proclamado que están acometiendo un "esfuerzo" importante en ese despliegue orgánico ambicioso y ha anunciado que Sumar cuenta con más de 3.000 inscritos en Galicia. "Quiero animar a participar y a que se vuelquen en el proceso electoral", ha remarcado para indicar, también, que Sumar está redactando un "proceso participación y de diálogo con la sociedad civil" porque están en "plena ofensiva en Galicia". De hecho, Urtasun ha asegurado que Sumar Galicia va a ser "fundamental" para desalojar al PP de la Xunta y poder conformar un nuevo Ejecutivo autonómico progresista.