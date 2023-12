Sánchez llamará a Feijóo por el CGPJ aunque le acusa de "lawfare" por el bloqueo

Madrid, 4 dic (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes que "por supuesto" llamará al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para volverle a pedir que desbloquee la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una actitud ante la que le ha acusado de "lawfare" por politizar la justicia.

Sánchez se ha referido a la situación del CGPJ en una entrevista en la SER el día que se cumplen cinco años desde que debería haber sido renovado.

Ante la pregunta de si va a intentar superar ese bloqueo poniéndose en contacto con Feijóo, ha recordado que ya se lo ha pedido en numerosas ocasiones, pero ha asegurado: "Yo voy a llamarle por supuesto".

Para Sánchez, en España no hay un problema de división de poderes, sino que el problema es que el PP tiene secuestrado, de "rehén", al poder judicial y con unas consecuencias "terribles".

Una actuación que ha comparado con el "lawfare" o judicialización de la política que ha estado presente en las negociaciones del PSOE con Junts.

Al respecto, ha recordado que hay una acepción de "lawfare" que es la politización de la justicia, y ante ello, ha afirmado: "no hay caso más paradigmático de 'lawfare' y de politización de la Justicia en España que este secuestro en el que tiene sumido el PP al poder judicial".

El jefe del Gobierno ha acusado al principal partido de la oposición de tener un sentimiento patrimonialista de la democracia, del poder y de las instituciones.

Al plantearle si no puede recibir la misma acusación de instrumentalizar la Justicia ante decisiones que ha adoptado como nombrar a una exministra como Dolores Delgado Fiscal General del Estado, ha señalado que esa pregunta puede ser legítima y la decisión puede ser compartida o no, pero que lo que no es discutible es el cumplimiento de un mandato constitucional.

Para él, existe una especie de "polarización asimétrica", que ha explicado diciendo que ha escuchado decir a Vox que "Sánchez es un dictador" y a Feijóo que es "un enfermo mental" , mientras que el PSOE evita los insultos.

"Me niego a pensar que estamos en el mismo nivel. Aquí PP y Vox utilizan la técnica del ruido, la bronca y el insulto y luego dicen que somos los demás los que estamos insultando e incumpliendo la Constitución", ha añadido.

Sánchez se ha preguntado que haría el PP con su bloqueo si el PSOE vuelve a ganar las elecciones en 2027 y, si ganara ese partido, si pediría a los socialistas que hagan lo que ellos no hicieron en la oposición.

A su juicio, todo es consecuencia de que el PP no ha asumido su derrota y niega la legitimidad de todo gobierno que no sea de esa formación política.

"Estamos ante un gran embudo. Para el Partido Popular y Vox vale todo y para nosotros para la izquierda, para los progresistas, no. Eso no es de recibo", ha recalcado. EFE

