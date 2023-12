Reynders insiste en que Bruselas aún tiene preguntas para el Gobierno sobre la ley de amnistía

El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha insistido este lunes en que sigue teniendo preguntas sobre la ley de amnistía y que continuará el diálogo técnico con el Gobierno español, aunque ha reiterado que la evaluación de la Comisión sobre el texto no llegará hasta que la ley culmine su tramitación parlamentaria. "Por supuesto que tengo preguntas", ha admitido el comisario a su llegada al Consejo de Justicia que se celebra este lunes en Bruselas y al que asiste también el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, con quien mantuvo una reunión el jueves pasado de la que ambos salieron con impresiones dispares, pues Bruselas negó haber expresado "cero preocupación", como señaló Bolaños, sobre la ley de amnistía ya que su análisis sigue en marcha. Preguntado por estas diferencias, Reynders ha optado por hablar del tiempo al ironizar que "no hay el mismo clima en España y en Bruselas", y ha rebajado el encontronazo del pasado viernes después que el día anterior Bolaños dijese en la capital comunitaria que había cero preocupación por parte de la comisión sobre la ley de amnistía. Hasta que finalice el proceso de tramitación legislativa en España, Reynders ha explicado que la Comisión no podrá realizar su evaluación ya que, por el momento, desconoce cuál será la forma final de la ley y, mientras tanto, continuarán los intercambios a nivel técnico en un proceso de "buen diálogo". "El voto final se espera para el primer trimestre del año, así que tenemos tiempo", ha zanjado el comisario, que ha evitado confirmar si la Comisión tiene o no "cero preocupaciones" sobre la ley y ha vuelto a remitirse al informe que Bruselas realizará al final del trámite.