Polonia, Hungría y Eslovaquia cuestionan el libre tránsito de camiones ucranianos en la UE

Bruselas, 4 dic (EFECOM).- La Comisión Europea se mostró hoy "decepcionada" con la "injusta" petición de Polonia para revisar el acuerdo entre la Unión Europea y Ucrania que permite el libre tránsito de camiones de mercancías entre la UE y el país invadido por Rusia, pacto que también cuestionan Hungría y Eslovaquia.

"No cuestionamos la ayuda a Ucrania. Tenemos que prestar ayuda militar, financiera, humanitaria" pero "insto a la Comisión Europea a que haga una evaluación del acuerdo con Ucrania" para "revisar el acuerdo y volver a los permisos cuanto antes", dijo el secretario de Estado de Transporte de Polonia, Rafal Weber, en un debate con sus homólogos europeos, reunidos en consejo en Bruselas.

Tras la invasión de Rusia sobre Ucrania, la UE acordó suspender hasta el 30 de junio de 2014 la necesidad de que los transportistas ucranianos y moldavos presenten permisos para entrar en el bloque comunitario, pero Polonia, Hungría y Eslovaquia quieren restablecer el régimen antiguo el próximo 1 de enero.

Desde inicios de noviembre, los transportistas de Polonia han bloqueado miles de camiones ucranianos en la frontera, protestas a las que también se han sumado conductores eslovacos.

El ministro eslovaco de Transporte, Jozef Raz, dijo compartir "la opinión de Polonia" y pidió "cambios en el acuerdo entre la UE y Ucrania", mientras que el titular húngaro, Nándor Csepreghy, aseguró que "el acuerdo causa un grave perjuicio al sector del transporte por carretera nacional".

Otros países, en particular los bálticos, se mostraron en contra de la propuesta, como Lituania, que subrayó que "el acuerdo es un paso importante para apoyar a Ucrania" o Letonia, que dijo no apoyar la petición pero reconoció que el acuerdo "tiene que estar adaptado a la situación actual y a sus retos" y animó a la Comisión a "evaluar la situación y garantizar la igualdad de condiciones".

Por su parte, la comisaria europea de Transporte, Adina Vaelan, se mostró tajante contra la revisar el acuerdo.

"Estoy decepcionada de que vuelva a haber sobre el tapete modificaciones a todo esto procedentes de algunos Estados miembros (...). Todos tenemos que estar comprometidos para ayudar a Ucrania en las importaciones y en las importaciones" dijo Vaelan.

La comisaria, que a lo largo de las últimas fechas ya se había mostrado contraria a revisar el acuerdo, señaló que es "increíble que haya transportistas que están bloqueando" las fronteras y que haya Gobiernos que asumen esas protestas.

"No me parece justo (...). Es un acuerdo europeo y hay que defenderlo, y no venir a decir que hay que volver a empezar el debate porque hay protestas en sus países", añadió Vaelan, que llamó a "desbloquear la situación lo antes posible".

Posteriormente, en rueda de prensa, la comisaria recordó que el acuerdo fue aprobado por en su momento por los Veintisiete, no por la Comisión Europea.

"Este ping-pong entre Ucrania y la Comisión Europea es injusto", agregó Vaelan en rueda de prensa al término del consejo, donde añadió que está "totalmente decidida a seguir defendiendo este acuerdo".

Vaelan recordó a los Estados miembros a implementar el acuerdo, como están obligados, y no descartó abrir expediente si no lo hacen, aunque llamó a calmar los ánimos y solucionar la situación sobre el terreno.

"Defendemos la posición de la comisaria", dijo por su parte el ministro español de Transportes, Óscar Puente, en representación de la presidencia española del Consejo de la UE. EFECOM

