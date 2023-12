Podemos Galicia replica a Sumar que coaligarse exige "acuerdos y porcentajes": "Se acabó el tiempo de cheques en blanco"

El coordinador nacional de Podemos Galicia, Borja San Ramón, ha recordado este lunes al portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, que las coaliciones implican "acuerdos y porcentajes", al tiempo que ha lanzado una advertencia: "Se acabó el tiempo de los cheques en blanco". Así lo ha trasladado el dirigente de la formación morada en un comunicdo, tras afirmar Urtasun que ahora no toca hablar de "cuotas" en el marco de las negociaciones de una candidatura de unidad en la izquierda identificada como rupturista a las puertas de las próximas elecciones autonómicas de 2024. "Le diría al compañero Ernest que de lo que no es momento es de marear a las gallegas y gallegos. Todos los votantes de izquierdas del país saben que es momento de armar una coalición, y las coaliciones implican acuerdos y porcentajes. Esto lo sabe perfectamente porque él mismo participó en la negociación de la coalición del 23J", ha manifestado San Ramón. Bajo su punto de vista, es "de una urgencia inaplazable" cerrar un acuerdo cuanto antes y empezar desde ya a trabajar para un gobierno "de cambio y progreso" en Galicia". Al respecto, ha reiterado que se remitió a Sumar Galicia un acuerdo "integral" de más de 10 folios que incluyen una propuesta electoral completa para poner en marcha una coalición, un programa "de mínimos" y una campaña electoral. "Y llevamos semanas sin recibir ninguna propuesta. Podemos Galicia está dispuesto para sentarse a la mesa hoy mismo, las gallegas no pueden esperar", ha sentenciado. "RUEDA NO VA A ESPERAR POR NADIE" El dirigente de Podemos ha afrimado que respeta que Sumar "se constituya como partido" y haga un proceso de escucha, pero ha recalcado que "su agenda" no puede "dificultar un cambio de gobierno" en la Xunta. "Rueda no va a esperar por nadie, si acaso lo contrario, cuanto más se dilaten las negociaciones de la izquierda transformadora, más oxígeno para el PP", ha agregado. SIN "CHEQUES EN BLANCO" En este sentido, ha precisado que "no es razonable" repetir el modelo de las elecciones generales o de las últimas andaluzas donde se exija "un cheque en blanco" para empezar la campaña electoral y luego se cierren "los acuerdos políticos" en "el último minuto". "La ciudadanía gallega tiene derecho a conocer la forma final del proyecto para poder decidir el sentido de su voto, además de los propios inscritos de Podemos Galicia, que tendrán que ratificarlo con su voto", ha advertido. "Honestamente, no sé a qué esperan para hacer una propuesta a nuestro documento. Mi teléfono está disponible las 24 horas del día, estoy dispuesto a sentarme con Urtasun o con quien dispongan si es lo que quieren. Galicia no se puede permitir que esperemos a que Rueda convoque elecciones para volver a llegar a un acuerdo", ha zanjado.