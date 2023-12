Moreno defiende una "España de iguales" y unidad en torno a la bandera andaluza sin exclusiones ni "levantar muros"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha reivindicado este lunes una "España de iguales", y ha realizado un llamamiento a la "unidad" en torno al Día de la Bandera andaluza que se conmemora este 4 de diciembre, "sin excluir a nadie" y con la pretensión de "tender puentes y no levantar muros". Son mensajes que Juanma Moreno ha trasladado durante el discurso con el que ha concluido el acto institucional que ha acogido el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta en Sevilla, con motivo de esta jornada que el Consejo de Gobierno instituyó el año pasado en conmemoración de las manifestaciones celebradas el 4 de diciembre de 1977, en las que miles de andaluces reclamaron autonomía en pie de igualdad con el resto de comunidades históricas de España. El discurso de Moreno ha venido precedido de un elogio a la bandera que ha corrido a cargo de la bailaora gaditana Sara Baras, a quien posteriormente le ha entregado el presidente, como recuerdo de este día, una cabeza de Hércules diseñada por Luciano Galán y Daniel Maldonado, y modelado en su taller 'The Exvotos', situado en Sevilla. El presidente andaluz ha sostenido durante su discurso que "hoy, como entonces, como hace 46 años, Andalucía vuelve a defender desde las calles y las instituciones su lugar en una España de iguales, solidaria e inclusiva", y "Andalucía vuelve a exigirnos que hablemos con una sola voz, la suya, la única que importa, que seamos ejemplos de unidad, y que esa voz firme y rotunda defienda nuestros derechos con todas sus consecuencias". "Que las legítimas ideas de cada cual no sean nunca un obstáculo para ello", ha reclamado Moreno antes de subrayar que "queremos tender puentes, no levantar muros", y de reivindicar la "vía andaluza de diálogo y consenso y moderación, que consigue acuerdos". El presidente de la Junta ha realizado así "un llamamiento a la unidad de todos los andaluces en pro de nuestros objetivos de esperanza comunes, de nuestra prosperidad", y a ser "siempre dignos" de la bandera andaluza. Durante su discurso, Moreno ha subrayado "la magia que tiene Andalucía", su "pasión y audacia", que hacen de esta comunidad "una tierra cargada de pasado, pero que está llena de futuro", según ha aseverado el presidente, quien ha dedicado palabras de recuerdo a los andaluces que en el pasado emigraron de su tierra "en busca de una esperanza" que "incluía siempre volver a Andalucía". Moreno ha manifestado que cuando mira la bandera andaluza ve "a quienes se levantan todos los días para poner en marcha su barrio, su pueblo, a quienes tienen la osadía de emprender, de aprender, de crear; a quienes dedican el tiempo a los demás, a quienes conservan lo que somos, a quienes innovan para progresar y ser mejores, a quienes, sin ser andaluces, se comprometen con esta comunidad y le entregan lo mejor de sí mismos, sabiendo que Andalucía será también generosa con ellos". UNA BANDERA "POR ENCIMA DE TODAS LAS IDEOLOGÍAS" Tras ello, ha valorado que "la bandera de Andalucía está por encima de todas las ideologías, porque es propiedad y emblema de todos los andaluces, sin excluir nunca a nadie", de forma que "es una bandera de igualdad y solidaridad, de la igualdad entre los españoles, la que mira siempre hacia quienes sufren, la que ama su pasado pero pensando en el presente, y pensando también en el mañana", ha continuado. "Nuestra bandera no busca separar ni rechazar, sino servir de invitación y bienvenida", ha afirmado también Juanma Moreno, que ha apelado a la "responsabilidad muy seria" que, según ha sostenido, tienen los andaluces a la hora de "usar los símbolos que nos identifican", para que "sirvan siempre para unir y nunca para separar". De igual modo, el presidente ha advertido de que "tener hoy en los balcones la bandera que nos merecemos no nos ha salido gratis", sino que es "el resultado de una historia de compromiso, del esfuerzo y la entrega de mujeres y hombres de los que humildemente me siento heredero" y a quienes Moreno ha querido recordar, según ha abundado. Al hilo, ha aludido a los "dos millones de andaluces que tal día como hoy, en 1977, se echaron a la calle enarbolando la bandera blanca y verde para prometer que no seríamos ni más ni menos que nadie", una "promesa que sigue vigente y que no debemos olvidar", según ha apostillado. RECUERDO A MANUEL JOSÉ GARCÍA CAPARRÓS El presidente se ha acordado también de Manuel José García Caparrós, a quien "ese hermoso afán" de aquel 4 de diciembre de 1977, en Málaga, "le costó la vida", y cuyo nombre "irá siempre cosido a la enseña que defendía y a nuestra memoria colectiva", ha manifestado. Moreno también ha aludido "a quienes nos hicieron andalucistas, desde Blas Infante a Manuel Clavero, y otras muchísimas personalidades que han ido construyendo este sentimiento colectivo tan maravilloso que es el de sentirnos andaluces", y ha dedicado palabras de agradecimiento a todos aquellos "pintores, músicos, escritores, pensadores, maestros, juristas, obreros, periodistas, deportistas, mujeres y hombres que desde un lugar en el mundo han dado y siguen dando grandeza a Andalucía". El presidente de la Junta ha indicado también que, cuando él ve la bandera blanca y verde, ve "futuro, inconformismo, talento, superación y desafío, pero también oportunidades", y tras ello ha concluido su discurso con "un llamamiento a la unidad de todos los andaluces en pro de nuestros objetivos de esperanza comunes, de nuestra prosperidad", y reclamando que "seamos siempre dignos" a la bandera de Andalucía, que es "de todos", según ha insistido en remarcar.