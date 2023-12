Malú: "Después de 25 años de carrera, lo último que me preocupan son las cifras"

Javier Herrero

Madrid, 4 dic (EFE).- Ha hecho "de todo" y lo ha sido todo, de aprendiz a maestra de fuertes y jóvenes solistas femeninas, de cantar en casinos al registro histórico de llenar cinco veces el Wizink Center en una gira, pero tras 25 años de trayectoria es ahora por fin cuando Malú "disfruta de la música", independientemente de los números.

"Después de 25 años y con 41 años de vida, lo último que me preocupan son las cifras", asegura a EFE tras la bajada de público que representó su anterior álbum, 'Mil batallas' (2021), dispuesta a celebrarse con un nuevo disco en el que se celebra a sí misma junto a amigos y compañeros y que desde su nombre ya indica un cambio de mentalidad.

Titulado 'A todo sí' (Sony Music), se publica este viernes como un "ejercicio de generosidad", de sacar canciones emblemáticas de su repertorio "de su lugar de confort" y reinterpretarlas a la medida de sus acompañantes, como 'Aprendiz' con Alejandro Sanz, 'El apagón' con Melendi, 'Ángel caído' con Pablo López, 'Blanco y negro' con Manuel Carrasco o 'Ni un segundo' con Vanesa Martín.

"Ahora disfruto con la música, me apetece cantar y estar encima de un escenario. He sido consciente de que antes no disfrutaba, por mucho que entonces pensara que lo hacía, porque no sabía gestionar emocionalmente el nivel de trabajo y de exigencia", explica.

Ese relajo ya empezó a evidenciarlo en 'Mil batallas', aunque el álbum no obtuviera los registros de "récord" a los que estaba acostumbrada: "Lo viví como lo más bonito de toda mi carrera.

Sinceramente, ahí es donde empecé a disfrutar de lo que estaba haciendo. No sé si fue casualidad o por el momento, pero yo veía a la gente que venía a vernos y nos disfrutaba y que nosotros lo disfrutábamos no como éxitos ni derrotas, sino como otra etapa".

Con invitados como Tomatito, que también participa en 'Aprendiz', o como Israel Fernández en 'Oye' y Niña Pastori en 'Enamorada', transformada en una salsa, en 'A todo sí' se percibe un mayor acercamiento al ámbito del flamenco, quizás como un guiño a sus raíces como miembro del clan familiar de Paco y Pepe de Lucía.

'He pasado a esa etapa de mi vida en la que quiero hacer las cosas que me hacen feliz', insiste la artista, que lamenta que en el listado del álbum "faltan muchas canciones y mucha gente" como su amiga Pastora Soler, por lo que está pensando en una siguiente edición.

De aprendiz a maestra de mujeres fuertes.

Heredera de las reinas de la copla en cuanto al desgarro de muchos temas al hablar de amor, considera que en su repertorio se puede hablar de "un 50 por ciento de historias vividas" y otro 50 en el que ejerció de "contadora" y es fácil detectar una evolución en la que pasó de retratarse como pura víctima a presentarse como una mujer fuerte incluso en los desaires.

"Fue cuando empecé a ser verdaderamente sincera con quién era. Quizás antes no sabía expresar la realidad y solamente sabía expresar el dolor, porque a mí me duelen mucho las cosas, pero también tengo una gran capacidad para levantar la cabeza", asiente.

En esa tradición, dentro de 'A todo sí' se incluye un único tema inédito, 'Ausentes', que le escribió su amigo Pablo Alborán (quien además canta 'Todos los secretos' en el disco) tras una tarde juntos de confidencias y sentimientos sobre la mesa, después de su ruptura con el exlíder de Ciudadanos Albert Ribera.

"Aquella tarde fue muy bonita, como lo fue la evolución de esa canción y el camino. Es de esas canciones que he ido haciendo en mi carrera con esa pasión de cuando estás contando algo importante y siempre es una catarsis cuando realmente dejas salir algo que te duele en el pecho", apunta sobre la honestidad del corte.

Le da pudor sentirse maestra de jóvenes artistas como Ana Mena, quien canta con ella 'Diles' porque no dejaba de tararearlo de niña, así como sentirse en alguna medida responsable de abrir puertas y escenarios a las solistas femeninas en un mercado que previamente estaba copado por hombres en España.

"Al final era una tendencia que en algún momento tenía que empezar. Si yo estuve ahí abriendo un poco esas puertas, pues me alegro, aunque no sé si realmente fue así", afirma modesta.

Sobre ese tema, sí celebra que cada vez haya "más mujeres encabezando listas, más mujeres con esa fuerza".

"Creo que estamos cansadísimas ya del hombre exitoso y de la mujer esperando a que llegue su momento. Y también que ahora nos apoyamos entre nosotras, nos empujamos, nos queremos, nos cuidamos. Noto una barbaridad esa unión entre las mujeres que antes no notaba y nos puede llevar a comernos el mundo", subraya Malú, que en febrero volverá con garra al escenario, al que llama su "psicólogo". EFE

