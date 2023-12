La Xunta presentará "en próximos días" alegaciones al recurso contra la ley de litoral: "Vamos a ganar"

La vicepresidenta segunda de la Xunta y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivienda, Ángeles Vázquez, ha informado de que el Gobierno gallego trabaja en la preparación de las alegaciones frente al recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra la ley gallega de litoral, parte de ella suspendida por el Tribunal Constitucional (TC). "Vamos a ganar", ha afirmado. Así, Ángeles Vázquez ha empleado una comparecencia a petición propia para arremeter contra el Ejecutivo central por el recurso contra esta ley, el cual considera que tiene "mucho más de político que de jurídico". Indica que el plazo de presentación de alegaciones termina el 20 de diciembre, con un periodo de "menos de tres semanas" para presentarlas. De este modo, exige al Gobierno que retire este recurso --la Xunta ha enviado una carta a Transición Ecológica con esta petición-- y llama a los tres grupos parlamentarios a hacer un frente común para demandar esta cuestión. Espeta a la oposición que "acabarán quedando como unos vendidos que se pusieron al lado de Pedro Sánchez y no del lado de los gallegos". Recuerda a BNG y PSdeG que no presentaron enmiendas a la totalidad y no votaron en contra de la ley. "Al final no los va a votar ni dios", ha llegado a afirmar en su intervención sobre la oposición. De tal forma, ha acusado al Gobierno de realizar un "ataque" contra la costa gallega, por lo que "están en peligro" más de 4.000 edificaciones y más de 100 empresas, cifra. "Están optando por deslocalizar empresas", sostiene, puesto que "no puede haber vestigio humano en 2045". Sobre este extremo, asegura que están en riesgo inversiones para un sector con 40.000 empleos y una actividad económica que supone el 5% del PIB. "Aquí no va a invertir nadie porque hay una gran inseguridad jurídica", asevera. Y es que Vázquez critica la "intransigencia" de "continuos agravios" del Gobierno central contra el Galicia, al tiempo que se queja de que "no hubo diálogo" al no convocar el Ejecutivo de Pedro Sánchez una comisión bilateral para abordar el tema. Asegura que el dictamen del Consejo de Estado recoge que es "perfectamente constitucional" el establecimiento de la cadena mar-industria con toma y salida de agua en espacio marítimo-terrestre. También apunta que avala la localización en dominio público de los puertos y usos posibles en el litoral. COMPARACIÓN CON PAÍS VASCO La videpresidenta segunda defiende que no es necesario modificar el Estatuto para tener las competencias de litoral como "demuestra" el acuerdo del PSOE con el PNV en esta materia. "Lo que nos están negando a nosotros acaban de dárselo al País Vasco" en un máximo de dos años", recrimina Ángeles Vázquez. Pone el ejemplo de que en Esteiro, municipio de Muros (A Coruña), hay 40 viviendas a las que llegó notificación del catastro de que terrenos dejaban de ser de sus titulares. Sin embargo, expone que en Hondarribia se ha acordado con el PNV un expediente de desafección para un espacio destinado a práctica deportiva. Una diferencia de trato que identifica con "cinco votos para que el señor Pedro Sánchez esté en el gobierno". "¿Los vascos no son iguales que los gallegos?", cuestiona. "PURO MITIN" Durante el debate, la diputada Rosana Pérez (BNG) ha reducido a "puro mitin, puro propaganda electoral" esta comparecencia de Ángeles Vázquez "seis meses después de aprobarse la ley". Le ha pedido que "deje de hacer campaña" y de seguir "intereses partidistas". De hecho, le ha replicado a la conselleira que está "en el Parlamento gallego", pues asegura que durante momentos tuvo la impresión de estar "en el medio y medio de la Rúa do Franco". Acusa a Vázquez de emplear la Cámara solo para "seguir engañando a la gente" y "confrontar con el Estado español". Pérez ha expuesto que la conselleira critica el acuerdo del PSOE con el PNV, pero le recuerda que el Partido Nacionalista Vasco "quiso negociar desde el primer momento" y "sentarse en una mesa", lo que contrasta con la Xunta de "ir con la pancarta de la manifestación" para "confrontar". Si bien ha dicho no defender el resultado final de la ley, afirma que el BNG está en contra del recurso del Gobierno, por lo que pide negociar. Reduce a "papel mojado" la ley aprobada por incluir un punto en el que se recoge que queda pendiente el traspaso de funciones y servicios. También se ha quejado Rosana Pérez de que la conselleira haya dicho que no sabe su apellido, pues considera que aprenderse el nombre de los diputados con los que va a debatir es lo "mínimo". Mientras, Patricia Otero (PSdeG) ha dicho que "se está faltando muchísimo al respeto de los diputados de la oposición" con expresiones como que "no les va a votar ni dios", al tiempo que le afea a Vázquez un comportamiento "populista e irresponsable". "Vino a lo que nos tiene acostrumbrados", le ha reprochado, a "buscar confrontación, lío y pelea" con el Ejecutivo central. Señala que Pedro Sánchez nunca dijo que "no va a transferir esa competencia, pero la Xunta, "solamente quiere buscar una confrontación artificial". "Volvieron a demostrarlo hoy aquí", apostilla. "PREFIERO QUE ME TILDEN DE MACARRA" Begoña Freire (PP) ha calificado de "sectarismo" que el Gobierno dé competencias de litoral a País Vasco "sin reclamar ninguna reforma de su estatuto". Considera que la ley gallega de litoral "representa el trabajo bien hecho" y pide al Ejecutivo central que retire el recurso y se convoque la comisión de transferencias. En sus turnos de réplica, la conselleira ha expuesto que emplea un "lengua coloquial" y habla con "franqueza", ya que emplea "el mismo lenguaje" en la Cámara que en "la Rúa do Franco". "Prefiero que me tilden de macarra a ser una sumisa", ha sentenciado posteriormente. El propio presidente del Parlamento, Miguel Santalices, ha cerrado este debate con una declaración en la que ha contado que se ha tenido que "amarrar" a la silla para no retirar algunas expresiones de todos los participantes, pero ha asegurado que no lo ha hecho por el "espíritu de la Navidad".