Gamarra dice que Bolaños "ha mentido" sobre la preocupación de la Ley de Amnistía en Bruselas

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha cargado este lunes contra el presidente del Gobierno y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, asegurando que "mienten" sobre la preocupación de la Ley de Amnistía en Bruselas. "Dos veces Bolaños ha dicho que Europa no tenía nada que decir, ni tenía ninguna preocupación en relación a la ley de amnistía, hasta que por fin ha tenido que reconocer que efectivamente ha mentido", ha criticado en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la reunión de la Junta Directiva Autonómica de Baleares de la formación. Por otra parte, en cuanto al anuncio por parte de Vox de retirar el apoyo al PP a nivel nacional, la 'popular' ha considerado que "son partidos distintos" y que desde el PP tienen "muy claro el camino a seguir". "Hacemos un llamamiento a que se abandone cualquier tipo de búsqueda de enfrentamiento infructuoso", ha concluido Gamarra. La secretaria general del PP ha defendido el compromiso del PP con la agenda balear, así como la gestión de la presidenta del Govern, Marga Prohens y ha hecho referencia a la gestión de la presidenta del Govern, Marga Prohens, durante los seis meses que lleva al frente del Ejecutivo autonómico. Además, ha destacado que el PP ganó las elecciones autonómicas en las Islas "gracias al trabajo, compromiso y paso firme". En esta línea, Gamarra ha indicado que durante la Junta Directiva Autonómica se hará balance de la "altísima responsabilidad" que tiene la formación 'popular' en las Islas. Por otro lado, la secretaria general se ha referido al Govern balear como "ejemplo" de que "hay dos formas de gobernar". "La de Prohens que es cumplir con la palabra dada, y la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aquello que dijo que no haría --la ley de amnistía--, hoy lo hace porque necesita esos votos para mantenerse en el poder". "COSTA HA ASUMIDO RESPONSABILIDADES POLÍTICAS" En relación con el vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, que contrató como gerente de la Entidad Pública Empresarial de Telecomunicaciones e Innovación (Ibetec) a Juan Antonio Serra Ferrer, Gamarra ha considerado que "ya se han tomado responsabilidades políticas". "El vicepresidente ha pedido incluso disculpas por un error que es humano y por no tener toda la información", ha continuado la 'popular', quien ha concluido que "está todo claro y resuelto".