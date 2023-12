El diplomático que fichó Yolanda Díaz intervendrá por Sumar en el debate con Albares y Belarra no hablará pese a pedirlo

El portavoz de Sumar en la comisión de Exteriores del Congreso, Agustín Santos, asumirá plenamente la intervención del grupo plurinacional durante la comparecencia del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en el Congreso, para explicar la posición del Gobierno ante la situación de Gaza, Israel y Oriente Medio. Por tanto, la secretaria general de Podemos y diputada, Ione Belarra, no tomará la palabra durante este debate parlamentario pese a que lo había pedido expresamente la semana pasada, de cara a trasladar su visión del conflicto abierto desde el pasado 7 de octubre. Según han explicado fuentes del grupo plurinacional, la dirección ha decidido que Santos, diplomático de carrera, sea el único representante de Sumar que suba al hemiciclo para marcar postura ante la intervención de Albares, quien oficialmente ha sido designado el portavoz de Exteriores en la cámara. Santos también forma parte de la Ejecutiva provisional de Sumar para dirigir todo el proceso que derivará en la celebración de la asamblea fundacional del proyecto liderado por Yolanda Díaz. Además, su incorporación como número dos de Díaz en las listas por Madrid fue una de las novedades destacadas de la candidatura en las últimas elecciones generales del 23J. Sumar ha valorado positivamente la posición valiente del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante Israel y trasladar al Gobierno de este país, al destacar que la muerte de civiles en Gaza es "insorportable", aunque ha pedido más medidas como el embargo de la compraventa de armas con este país entre otras medidas. No obstante, Belarra ha mantenido una posición más beligerante ante Sánchez y el ala socialista del Ejecutivo, al lanzar que el Jefe del Ejecutivo se había movido con un "mínimo reproche" a Israel por la presión social y política, unido a la exigencia de romper relaciones diplomáticas con el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu. RELACIÓN TENSA ENTRE PODEMOS Y SUMAR Desde Podemos manifestaron que aspiraban a que esta fuera su primera intervención de un miembro de su partido en el Pleno del Congreso desde las pasadas elecciones del 23J, dado que hasta la fecha no habían tomado la palabra en el hemiciclo pese a que diputados de otras fuerzas políticas sí lo habían hecho. La relación entre Sumar y Podemos está marcada por la tensión desde hace meses y el desencuentro se agrandó tras la salida de los morados del Ejecutivo de coalición. Además, también quedaron fuera de la terna de portavoces adjuntos del grupo y Podemos ha proclamado en su nueva estrategia política que va a actuar con plena autonomía y no se disolverá en Sumar. Recientemente, Belarra ha destacado que su partido va a hacer valer su voz y sus votos en el Congreso, advirtiendo al PSOE que de cara a los presupuestos generales tendrá que negociar el apoyo de los cinco diputados morados.