El Congreso constituye este lunes 28 comisiones y da el pistoletazo de salida a la actividad ordinaria de la Cámara

El Congreso constituirá este lunes en un solo día un total de 28 comisiones parlamentarias, con lo que dará el 'pistoletazo de salida' a su actividad ordinaria de la decimoquinta legislatura, pues hasta ahora sólo ha habido cuatro Plenos, dos de ellos para sesiones de investidura. En estas sesiones constitutivas de las comisiones se elegirá la composición de sus mesas, que están formadas por una presidencia, dos vicepresidencias y dos secretarías. Y, a partir de ahí, las comisiones podrán empezar a organizar su trabajo, empezando por acoger la comparecencia de los ministros del nuevo Gobierno de coalición para que expliquen los planes en cada departamento. El PSOE, el PP y Sumar cerraron un acuerdo para repartirse las presidencias de comisión, de las que 16 recaerán en manos socialistas, alrededor de una decena serán para el PP y seis para el grupo plurinacional, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias. También se prevé que presidan comisiones algunos de los aliados parlamentarios del Gobierno, como ERC, el PNV y Junts. Según este acuerdo, el PSOE presidirá catorce comisiones en el Congreso, más la del Reglamento que corresponde a la Presidencia de la Cámara, y dos de las Mixtas compartidas con el Senado (las de Relaciones con el Tribunal de Cuentas y la de la Unión Europea). PSOE PRESIDIRÁ CASI TODAS LAS COMISIONES DE POLÍTICA DE ESTADO Entre las comisiones presididas por el PSOE figuran buena parte de las legislativas más relevantes, como las de Constitucional, Exteriores, Justicia, Interior, Hacienda, Educación, Transportes, Política Territorial, Igualdad, Transición Ecológica y Cooperación Internacional para el Desarrollo. Los socialistas también se ocuparán de las del Pacto de Toledo, el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, y la comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales. Lo habitual es que el PSOE reserve estos puestos para exministros o figuras del partido. Entre los nombres que se barajan figuran Raquel Sánchez, que salió del Gobierno hace una semanas; la ex vicesecretaria general Adriana Lastra, los también exministros Carmen Calvo y José Luis Ábalos, que ya presidían comisión en la pasada legislatura, o el expresidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig. SEIS PRESIDENCIAS PARA SUMAR Por su parte, Sumar se hará con seis presidencias de comisión: la de Derechos Sociales, para Noemí Santana (Podemos); Presupuestos, para el diputado Carlos Martín (Sumar); Trabajo, para Aina Vidal (Comunes); Cultura, que recaerá en Gerardo Pisarello, que también es de En Comú y que ya tiene un puesto destacado como secretario de la Mesa de la Cámara; Sanidad para Agustín Santos (Sumar); y la Mixta (Congreso-Senado) sobre seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se reserva a Engracia Rivera (IU). El PSOE había prometido además dos presidencias de comisión a Esquerra Republicana, una para el PNV y previsiblemente otra para Junts, mientras que Bildu declinó pedir uno de estos puestos. El resto de comisiones, alrededor de una decena, serán para el PP, ya que Vox no ha participado en el acuerdo y todo apunta a que volverá a quedarse fuera del reparto, como ocurrió en agosto con los puestos de la Mesa del Congreso y con las comisiones de la pasada legislatura. EL PP SE HARÁ CON DEFENSA, SEGURIDAD NACIONAL Y RTVE Entre las presidencias de comisión que ocupará el PP figuran las de Defensa, Economía, y las Mixtas de Seguridad Nacional y de control de RTVE, más las del Estatuto del Diputado y la de Peticiones, que les corresponden reglamentariamente por ser el primer grupo de la cámara. Este lunes sólo se constituirán las comisiones del Congreso, ya que las comisiones Mixtas compartidas con el Senado tendrán que esperar a que los cambios se aprueben en la Cámara Alta. Los presidentes de comisión perciben un complemento mensual de 1.590,37 euros para gastos de representación, una cifra que en el caso de los vicepresidentes se queda en los 1.162,76 euros, mientras que el plus de los secretarios se cifra en 775,18 euros.