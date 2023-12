Díaz descarta que Podemos pueda tumbar los PGE y dice que a la hora de votar estará "el lado bueno de la historia

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, se ha mostrado convencida de que Podemos no tumbará los Presupuestos Generales del Estado y medidas positivas que impulse el Ejecutivo y, por tanto, se situará en el "lado en el lado bueno de la historia y en el lado del sí". También ha manifestado que cuando se tiene experiencia de gestión, como en el caso de Podemos, es "difícil" no respaldar propuestas progresistas, dado que eso implicaría situarse junto a PP y Vox, y ha remarcado que es el PSOE y la titular de Hacienda, María Jesús Montero, quien debe responder si quieren negociar directamente con Podemos de cara a las futuras cuentas públicas o no. Durante una entrevista en 'La Sexta', recogida por Europa Press, ha asegurado que no está preocupada ante la posibilidad de que los morados, tras quedar fuera del Gobierno, se puendan desmarcar de Sumar a la hora de votar las futuras cuentas públicas, con las que aún no se han puesto a negociar con el PSOE. Díaz ha recordado que Sumar fue "decisiva" para volver a reeditar un Gobierno de coalición con su resultado "muy positivo" en las elecciones generales del 23J, algo que no habría sido posible con el millón de votos que obtuvieron las candidaturas de Unidas Podemos en las pasadas elecciones autonómicas del 28M. Luego, ha desgranado que Sumar tiene un grupo parlamentario que despliega unidad de acción y donde las decisiones, como el sentido de voto, se toman democráticamente tras dirimir todas las aportaciones que hagan las fuerzas políticoas. Además, ha añadido que la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, fue una "magnífica ministra" que ha gestionado en favor del bienestar del país y tendrá presente que hay medidas, como los Presupuestos o la reforma del subsidio de desempleo", que son "buenas" para el país y responden al mandado que dio la ciudadanía en las urnas. "Estoy segura que los compañeros de todas las formaciones políticas de nuestro país van a estar del lado bueno de la historia y del lado del sí", ha lanzado Díaz para parafrasear una expresión recurrente en intervenciones del exvicepresidente Pablo Iglesias y del partido morado. LA REFORMA LABORAL MOSTRÓ LOS RIESGOS DEL "POLITIQUEO" Por otro lado, Díaz ha remarcado que en la votación de la reforma laboral en la legislatura pasada evidenció los riesgos de incurrir en el "politiqueo" y que, cuando hay política útil, que beneficia a la mayoría social es complicado oponerse por una posición coyuntural y votar como PP y Vox. "En mi cultura política me han enseñado que uno tiene legitimidad para defender lo que quiera, pero si las normas son positivas aunque no sea el cien por cien de lo que uno quiere, tiene que acompañarlo", ha zanjado Díaz.