Bolaños insta al PP a no mantener "ni un día más" el bloqueo del CGPJ porque hacerlo será el "colapso" de la justicia

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha instado este lunes al Partido Popular (PP) a no mantener "ni un día más" el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque de continuar esta legislatura supondrá el "colapso" de la justicia. "Hoy es un día triste para la democracia española porque hoy se consuman cinco años de bloqueo del Partido Popular del gobierno de los jueces y, por tanto, cinco años de incumplimiento de la ley de incumplimiento de la Constitución", ha indicado Bolaños en una declaración sin preguntas a la prensa en Bruselas, a donde asiste en tanto que presidencia de turno al Consejo de ministros de Justicia de la UE. Bolaños, quien ha tachado de "pena" y comportamiento "muy grave" la posición del PP en este asunto, ha advertido de que el bloqueo no sólo está dañando al propio CGPJ sino que también perjudica a la justicia en general y al derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva. "Espero que comprendan en el Partido Popular que no puede mantenerse ni un día más", ha ahondado Bolaños, quien ha considerado que cuatro años más de "incumplimiento abierto de la ley" llevaría al "colapso total de la justicia" y ha dirigdo un "llamamiento" a los 'populares' para que cumplan con una norma que, ha recordado, fue adoptada con el PP en el Gobierno y el PSOE en la oposición. El modelo actual es "equilibrado" porque "ha funcionado bien durante décadas" y ha dado "estabilidad", ha dicho Bolaños, al tiempo que ha defendido que "esto sí que es una preocupación de la Comisión Europea", obviando que las recomendaciones de Bruselas además de instar a la renovación "urgente" del órgano de gobierno de los jueces pide que "inmediatamente después" se inicie una reforma del sistema de elección de sus vocales. En la reunión que presidente en Bruselas, Bolaños tendrá ocasión de coincidir de nuevo con el comisario de Justicia, Didier Reynders, con quien se reunió en la capital europea el pasado jueves para abordar las dudas que el Ejecutivo comunitario tiene respecto a la ley de amnistía que el PSOE ha pactado con ERC y Junts para asegurar la investidura de Pedro Sánchez. De aquel encuentro el ministro concluyó que la Comisión tiene "cero preocupación" por esta ley, una interpretación que fue desmentida al día siguiente por el portavoz de Reynders, quien en rueda de prensa advirtió de que el comisario no trasladó esa conclusión al ministro puesto que el análisis "sigue en marcha". Este mismo lunes, preguntado por las diferencias de interpretación, Reynders ha ironizado respondiendo que "no hace el mismo clima en España que en Bruselas", pero ha puesto en valor el diálogo abierto con el Gobierno y recalcado que sigue teniendo "preguntas" sobre la ley de amnistía que están pendientes de respuesta hasta que se complete su tramitación parlamentaria.