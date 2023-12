Baraja: La Copa es una obligación, una motivación y una oportunidad para los no habituales

Valencia, 4 dic (EFE).- El entrenador del Valencia, Rubén Baraja, apuntó este lunes que la Copa del Rey en la que este martes juegan la segunda eliminatoria en el campo del Arosa es una obligación y motivación para el equipo y, a su vez, una oportunidad “para coger minutos de jugadores que necesitan continuidad”.

“Es una obligación pasar para nosotros, desde la responsabilidad, porque el rival nos lo va a poner complicado, y es bueno que jugadores que no entren de inicio tengan la continuidad que necesitan”, expresó en una rueda de prensa.

El técnico vallisoletano apuntó que André Almeida, José Luis Gayà y Diego López no llegan al partido, pero quien sí lo hará será Alberto Marí, que entrará en la convocatoria por primera vez esta temporada tras la grave lesión muscular que sufrió en julio.

“Marí es una de las mejores noticias de esta convocatoria. Esta lesión le ha cortado el ritmo y esperamos que el partido le sirva para volver a competir, sentirse importante y mostrar el nivel que mostraba en pretemporada”, dijo.

“Diego López está mejor, con mucho dolor, pero mejor. Estaba jugando con molestia en la costilla y en Girona antes del cambio recibe un golpe que le resiente. Es un jugador que tiene el umbral del dolor muy alto y aguanta el tirón, pero no estará en Copa y a ver si está para Getafe”, agregó.

Además, el entrenador valencianista desveló que Sergi Canós será titular y elogió a Jesús Vázquez.

“Canós tiene ganas de jugar y está aportando cosas. Está en el proceso en que su rendimiento va a crecer porque va a estar mejor físicamente. Va a ser titular y esperamos su mejor versión como también de jugadores como Amallah, Yaremchuk o Guillamón. En Jesús Vázquez creemos mucho, su futuro pasa por ser importante y es una buena oportunidad de recuperar sensaciones”, expresó.

Sobre el rival, Baraja dijo que el Arosa es un equipo "bastante constante en lo que hace" y advirtió que puso en problemas al Granada. "Sabe muy bien a lo que tiene que jugar, está hecho para la contra. Deberemos estar bien plantados, atentos a las vigilancias para que no nos transiten rápido y respetar al rival. Con el Granada jugaron bien, se decidió en la última parte”, recordó

“Nos van a complicar seguro, porque es la ilusión de la temporada y nosotros tenemos que ir a competir con la máxima humildad", señaló Baraja que dijo que el mal estado del césped no debe servir de excusa. "Tenemos que adaptarnos, pero no tenemos ninguna excusa, no estamos en esa posición, trataremos de adaptarnos a poder competir bien”, agregó.

Por último, sobre las sensaciones del equipo tras la remontada sufrida ante el Girona en el último compromiso liguero, dijo que la han analizado y hay "cosas positivas y negativas" pero dijo que para él son "muchas más" las buenas.

“Tenemos que aprender, seguir y no podemos estar fustigándonos todo el tiempo por una situación del último partido. Somos un club que le debe tener mucho respeto a esta competición, nos interesa por historia, afición y por jugadores que necesitamos que tengan ritmo de competición y que se enganchen para jugar”, finalizó. EFE

