Almeida cree que Sánchez quiere "control total" del Poder Judicial y que CGPJ estaría ya renovado si no fuera por PSOE

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere conseguir un control "total y absoluto" del Poder Judicial y ha asegurado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estaría ya renovado si no fuera por el PSOE. "Estaría ya renovado porque el Partido Popular ha dejado muy claro que lo que pretende es que aquí no hay una injerencia del Gobierno, sino reforzar los mecanismos de independencia", ha reivindicado el regidor en declaraciones a 'Telecinco', recogidas por Europa Press. "Tendrá que explicar Félix Bolaños por qué no quiere que a los jueces los elijan los jueces, en consonancia con lo que nos exige la Comisión Europea", ha trasladado, a la vez que ha criticado que el Gobierno hable "abiertamente de 'lawfare'". "La única explicación a eso es meter mano al Poder Judicial, porque el Poder Judicial es el último límite que tenemos los ciudadanos para el respeto a nuestra democracia y a nuestro Estado de Derecho", ha asegurado el alcalde de Madrid, quien ha insistido en que la reforma del CGPJ pasa "necesariamente" por una modificación del sistema de elección. El Consejo General del Poder Judicial cumple este lunes 5 años caducado, los mismos años que de mandato vigente, lo que supone una situación inédita que desde dentro califican ya de "insostenible" tanto para el propio órgano como para la Justicia. Ante la nueva Legislatura hay dos posibilidades de renovación: el acuerdo político PSOE-PP o una reforma legal. No obstante, las fuentes consultadas por Europa Press llaman a la cautela debido al actual clima de confrontación entre el Gobierno y el mundo judicial a cuenta de la amnistía, lo que abocaría a la segunda opción.