Zapatero, tras la reunión PSOE-Junts: los partidos son "libres para reunirse con quien quieran, donde y como quieran"

El expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero ha declarado este domingo, un día después de la primera reunión en Ginebra (Suiza) entre PSOE y Junts con la participación como verificador internacional del diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez, que el ejercicio de los partidos políticos es "libre para reunirse con quien quieran, donde quieran y como quieran". "Eso es la democracia, libre, tanto que invocan la libertad", ha exclamado, para apostillar: "Al PSOE van a venir a decir cosas". Tras ser reconocido con uno de los Premios 4 de Diciembre de la Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia, que preside el expresidente de la Junta Rafael Escuredo, en un acto en Coria del Río (Sevilla), con el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, Rodríguez Zapatero ha expresado que "los partidos políticos que invocan, se atribuyen y amenazan con la Constitución son los que menos creen en ella". Después de decir que "va a haber Gobierno para cuatro años", el expresidente ha defendido que "es necesario volver a los grandes principios de la democracia, del Estado de Derecho", que "es el imperio de la ley", que "emana del Parlamento, la aprueban las Cortes Generales", siendo "la máxima expresión de la democracia". Acto seguido ha enfatizado que "sólo al Tribunal Constitucional (TC) le compete decir qué es constitucional o no". "Sólo al Tribunal Constitucional, ni a Génova, ni a nadie", ha zanjado, para añadir que "eso es defender la democracia y el Estado de Derecho", de modo que "lo demás es no entenderlo o querer sencillamente invocar falsedades para atacar o deslegitimar a un Gobierno". "Tenemos 144 años de historia, y, por tanto, podemos tener 144 años de paciencia con la derecha", ha mantenido, para señalar que "si hay algo que se identifique con la búsqueda de la reconciliación y con el perdón, es una amnistía", que, según ha mantenido, "trae cosas buenas". Mientras, ha mencionado que "el PSOE es la única fuerza política que en la historia de la democracia española ha estado en todos los consensos, en defensa del Estado, del destino de España y que ha impulsado las grandes reformas, los cambios que han hecho este país mejor, más digno, más decente, más abierto y más moderno". Igualmente, ha sostenido que "ahora tenemos un momento muy decisivo, porque vamos a empezar una etapa de España", con "las mejores páginas de la historia" con "las políticas del Gobierno socialista de Pedro Sánchez", para "reducir las desigualdades como nunca en la historia de este país", así como "la justicia fiscal mayor de la historia" y "por primera vez un país en el liderazgo de la modernidad económica", entre otros aspectos ensalzados, siendo "líderes en la digitalización y en energías renovables" y con "la España de la menor desigualdad regional", ha indicado. MUJERES DE LA DEMOCRACIA Y ELOGIO A ANDALUCÍA Por otra parte, el socialista ha subrayado que "esta democracia tiene mujeres fundadoras" y para ellas hay que "hacer un gran acto colectivo", como "un homenaje a todas las mujeres fundadoras de la democracia española, a las grandes feministas", ha remarcado, valorando al Gobierno socialista de Pedro Sánchez, "con mayoría de mujeres". Entretanto, ha confesado que la bandera de Andalucía le llega "al corazón" y tiene "un alto valor histórico", ensalzando que "a diferencia de lo que sucede con países y naciones cuyos días conmemorativos suelen ser victorias militares o derrotas, incluso revoluciones o pronunciamientos, los días de Andalucía, el 4 de diciembre y el 28 de febrero, fueron actos de democracia ciudadana". Tras apuntar que no es andaluz, ha afirmado que su intención es "venir bastante a Andalucía para apoyar al partido", agregando que "ya ha empezado la cuenta atrás para una nueva mayoría socialista en Andalucía, que será en las próximas elecciones". Y ha mantenido que "la esencia y la cuna del feminismo, el mejor feminismo, el más activo, el más valiente, el más constructivo, el más positivo, ha estado siempre en Andalucía". La citada fundación vinculada al PSOE andaluz ha premiado a José Luis Rodríguez Zapatero valorando que, como jefe del Ejecutivo en España, "desplegó un programa político que puso a España a la vanguardia en el avance de los derechos y libertades ciudadanas". Además, bajo su gestión fue aprobada la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que, según defienden desde el PSOE-A, colocó a esta comunidad "a la cabeza del país en reconocimiento de derechos sociales, igualdad de género, modernización ecológica, sistema institucional y abanico competencial".