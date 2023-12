Roig Negueroles: "Nos han robado claramente dos puntos, lo del VAR es indignante"

Vila-real (Castellón, España), 3 dic (EFE).- El consejero delegado del Villarreal, Fernando Roig Negueroles, aseguró tras el gol anulado a su equipo a instancias del VAR en el campo del Sevilla cuando el choque estaba a punto de acabar que la decisión supone un robo y cargó contra la manera en la que se usa esta herramienta.

"Nos han robado claramente dos puntos", explicó a Efe el directivo tras el tanto anulado al chileno Ben Brereton por parte del colegiado Díaz de Mera, pese a haberlo concedido inicialmente pero tras haber sido avisado por el VAR para que revisara la acción. "Es indignante, la persona del VAR no tiene ni que llamarle", apuntó.

"Es incomprensible, el VAR es una herramienta para minimizar errores no para maximizar errores. Es una jugada en la que chocan dos jugadores que van en carrera, en la que el que intenta defender golpea a nuestro jugador pero, fuera de que sea o no sea, no es una jugada clarísima ni flagrante en la que el árbitro se haya equivocado y el VAR le corrija, que es para lo que está el VAR", recordó.

El directivo aseguró que el VAR no debía haber entrado "en la vida" en esa acción pero también apuntó que Díaz de Vera debía haber mantenido su decisión. "Hay un corporativismo que hace que cuando a un árbitro le llaman sea muy difícil que cambie la opinión del compañero de arriba. Parece que no quieren desautorizar al árbitro que lo está viendo calmado en la tele pero es que él estaba bien posicionado y no ve nada, porque no hay nada que ver", denunció.

"El árbitro del campo debía haber tenido personalidad para mantenerse pero desde luego el culpable es el árbitro que está en el VAR", afirmó Roig Negueroles, que criticó el uso que se le da a esta herramienta. "Es malo para el fútbol, el VAR está para ayudar no para perjudicar. Estamos dando una imagen muy pobre, es solo para ocasiones manifiestas y errores muy graves, está por si se ha equivocado gravemente", subrayó. EFE

