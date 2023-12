Marcelino: "El árbitro estaba al lado y ha dado gol; no entiendo nada, eso no es falta"

Sevilla 3 dic (EFE).- Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal, criticó tras el empate a uno en el campo del Sevilla la utilización que se hace del VAR, después del tanto anulado a su equipo en el tiempo de prolongación y que hubiera significado el 1-2.

"El árbitro estaba al lado y ha dado gol. No entiendo nada, eso no es falta", declaró Marcelino, que añadió: "Hay que utilizar el VAR correctamente, porque te condiciona absolutamente y está habiendo muchos errores", resaltó el técnico asturiano, que aseguró que "este no es el primero" en relación al tanto anulado a su jugador chileno Ben Brereton Díaz en el tiempo añadido en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

"El corporativismo arbitral parece que dicta que hay que echarle cuenta al VAR en cuanto hay una llamada. No estoy de acuerdo con lo que ha pasado. No entiendo nada. Eso no es falta", insistió el asturiano, que recalcó que "el VAR no se ha creado para esto" y que el árbitro, tras dar por válido ese gol y a instancias del VAR, "entra para complicar la situación, y no es lógico".

El técnico del Villarreal aseveró que ése "era el gol definitivo" y el que les "ponía por delante" en el marcador, además de que "respondía a los merecimientos" que consideró que hizo su equipo en el estadio nervionense.

"Creo que fuimos superiores. Tuvimos más ocasiones y control. El Sevilla, logicamente, también nos atrapó en fases porque es su estadio, pero nosotros hicimos juego para sumar tres puntos aquí. Me voy satisfecho, porque para nosotros era una prueba de saber dónde estamos. Es para decirle a los jugadores gracias y éste es el camino", subrayó.

Sobre las dolencias del centrocampista Dani Parejo y del carrilero Alberto Moreno, explicó que "es pronto para hacer un pronóstico" y que la del sevillano "parece más importante", mientras que en el caso de su organizador ya se sabrá este lunes "si es un calambre o lesión", al tiempo que deseó que se acabe esta racha de lesionados porque ya tienen "bastante". EFE

