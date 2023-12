Illa dice que España no va a "desaparecer" y censura a aquellos que tienen "miedo a hablar con los que piensan distinto"

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha asegurado que, frente a los que están "en la crispación" y en el "se rompe España y va a desaparecer todo, no desaparece nada", y ha criticado a aquellos que tienen "miedo a hablar con los que piensan distinto". También ha censurado que se "instrumentalice" el CGPJ y lo "bloquean mientras se dan golpes en el pecho hablando de la Constitución" El PSE-EE ha celebrado este domingo un acto político en Bilbao en el que ha presentado a Eneko Andueza como candidato a Lehendakari, y que ha contado también con la participación del primer secretario del PSC, Salvador Illa, y la teniente de alcalde, Nora Abete, quien ha desvelado que el lema electoral de los socialistas vascos en las próximas elecciones vascas será "Cambia el guión'. A la cita, desarrollada en el Palacio Euskalduna, han acudido, entre otros, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y exlehendakari, Patxi López, los consejeros socialistas en el Ejecutivo vasco, el expresidente de la formación, Jesús Egiguren, así como el delegado del Gobierno en Euskadi, Denis Itxaso, y el líder de UGT Euskadi, Raúl Arza, entre otros. En su intervención, el primer secretario del PSC, Salvador Illa, que ha recordado que este próximo miércoles se conmemora el Día de la Constitución, con la que "todos los españoles dimos lo mejor de nosotros, apartamos diferencias y nos pusimos de acuerdo" en un "marco de convivencia", ha advertido también que este lunes se cumple "el quinto aniversario de la no renovación del CGPJ, ese que algunos instrumentalizan y que bloquean mientras se dan golpes en el pecho hablando de la Constitución". Por otro lado, y ante lo que considera un cambio de época geopolítico, económico, climático y tecnológico, Illa ha apostado por afrontarlo "con compromiso, con respeto para llegar a acuerdos sobre lo que nos une". Así, ha apostado por "hacer cambios con gradualismo" ya que el compromiso político debe ser mantenido a lo largo del tiempo". En este contexto, ha valorado la trayectoria de los socialistas vascos, "a veces jugándose la vida y a veces perdiéndola". Además, ha subrayado el "compromiso político" del PSOE para "transformar las cosas, mejorar la calidad de vida y estar a lo que hay que estar". "Otros quieren conservar todo y no transformar nada... Otros hablan de ruptura y están siempre en la calle y quieren solucionarlo todo en un día. Otros están en la crispación, se rompe todo, España, va a desaparecer todo, lo oigo cada día. No desaparece nada", ha enfatizado. En este sentido, ha remarcado que España es "plural y diversa" y ha censurado a aquellos que tienen "miedo" a "hablar, sobre todo con los que piensan distinto a ti" para "buscar acuerdos o discrepar". "Esto es la política. Esto es el Partido Socialista", ha asegurado. (Habrá ampliación)