Espadas: "Es falso el agravio a Andalucía", porque "puede gestionar las mismas competencias que Cataluña o País Vasco"

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha asegurado este domingo que es "falso el agravio" a la comunidad autónoma, porque "puede gestionar las mismas competencias que Cataluña o el País Vasco", pero "tiene que ser el Gobierno andaluz el que lo solicite y lo negocie", ha aclarado. Antes del acto de entrega en Coria del Río (Sevilla) de los Premios 4 de Diciembre de la Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia, que preside el expresidente de la Junta Rafael Escuredo, donde es reconocido el expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero, Espadas ha señalado que "el PSOE andaluz dio la oportunidad al PP de constituir una ponencia en la comisión de Desarrollo Estatutario del Parlamento, pero el PP votó no". En este sentido, ha expuesto que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, tiene que "decidir si quieren más y mejor autogobierno y ejercer más competencias, o está sólo en la confrontación con Pedro Sánchez y el Gobierno de España", de modo que le ha vuelto a tender su mano para que en el Parlamento se llegue a acuerdos "si Andalucía quiere ejercer más competencias, desde el diálogo y el acuerdo, no desde la estrategia de confrontación partidista en la que está el presidente, en vez de estar en los problemas y reivindicaciones de andaluces". Entretanto, Espadas ha valorado que se reconozca desde la Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia a "mujeres y hombres que han hecho posible la autonomía", también José Luis Rodríguez Zapatero, "que como presidente apoyó la reforma del Estatuto de Andalucía que otorga hoy a la comunidad el máximo techo competencial". Frente a ello, el secretario general del PSOE andaluz ha advertido de que "la derecha construye el relato falso de que la igualdad entre españoles está en peligro", algo que, en palabras de Espadas, "es una gran mentira para no reconocer la legitimidad democrática del Gobierno de España y su presidente". Asimismo, ha manifestado que desde el PSOE van a "intentar hacer mucha pedagogía, pero siempre apostando por la convivencia, el diálogo, la exposición de las ideas y el respeto a las diferencias". Además, el socialista ha agregado que "las derechas parecen querer cuestionar una buena parte de lo conseguido y que no tiene vuelta atrás, como son los principios que la Constitución avaló, sobre la base de lo que hemos trabajado y construido la democracia y la autonomía en Andalucía a lo largo de estos años, que son la igualdad y solidaridad interterritorial" De este modo, Espadas ha aseverado que defenderán "siempre que Andalucía tenga todas las competencias que pueda ejercer y quiera en base a su Estatuto y en igualdad de condiciones con cualquier otro territorio". Por tanto, "que no nos enreden en debates sobre si tal o cual comunidad", ha apostillado. Durante su intervención en la entrega de los reconocimientos, Espadas ha subrayado el "pinchazo clamoroso" de la convocatoria del Foro Economía y Sociedad, este domingo en Sevilla, en la víspera de la conmemoración del 4D, bajo el lema 'Yo defiendo Andalucía', con más de 200 agentes sociales, asociaciones y colectivos andaluces y la asistencia del presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno. LOS PREMIADOS En concreto, la Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia que preside el expresidente de la Junta Rafael Escuredo ha concedido, en su segunda edición, los Premios 4 de Diciembre a José Luis Rodríguez Zapatero, del que se valora que, como jefe del Ejecutivo en España, "desplegó un programa político que puso a España a la vanguardia en el avance de los derechos y libertades ciudadanas". Además, bajo su gestión fue aprobada la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que, según defienden desde el PSOE-A, colocó a esta comunidad "a la cabeza del país en reconocimiento de derechos sociales, igualdad de género, modernización ecológica, sistema institucional y abanico competencial". La fundación ha acordado también otorgar sendos Premios 4D a la filóloga y profesora universitaria María Izquierdo Rojo y a la abogada Ana María Ruiz-Tagle, ambas entre las 27 mujeres que formaron parte de las Cortes Constituyentes de 1977, y las dos únicas diputadas socialistas andaluzas, la primera por Granada y la segunda por Sevilla. Ruiz-Tagle formó parte de la Asamblea de Parlamentarios andaluces que convocó las manifestaciones del 4D y trabajó "muy activamente en todo el desarrollo autonómico andaluz", según ponen de relieve desde el PSOE-A, mientras que Izquierdo Rojo fue consejera de Condición Femenina y de Desarrollo Comunitario de la Junta Preautonómica presidida por Plácido Fernández Viagas, destacando por la creación de los Centros Asesores de la Mujer de Málaga, Granada, Córdoba y Sevilla. Los Premios 4D de la Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia reconocen, además, el "compromiso sindicalista" representado en José María Romero Calero en UGT y por Francisco Acosta Orce en CCOO. Ambos son "referentes históricos de la lucha obrera por la libertad frente a la represión franquista y durante el desarrollo democrático, siempre a favor de los derechos, la libertad y la dignidad de las clases trabajadoras desde nuestra tierra y para todo el país", defienden desde la fundación socialista. El secretario general del PSOE andaluz ha participado junto a Rafael Escuredo en la entrega de estos Premios 4D con los que la Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia "rinde homenaje a personas y entidades en cuya trayectoria destacan los principios y valores del pueblo andaluz, empezando por la igualdad". ACTO DE CESIÓN DE FONDOS DE RAFAEL ESCUREDO AL PSOE DE ANDALUCÍA Por otro lado, la conmemoración autonomista continuará este lunes, 4 de diciembre, con la firma del convenio de cesión de fondos documentales e históricos del presidente Rafael Escuredo al PSOE de Andalucía, recopilados durante todo el proceso autonomía y su desarrollo democrático. El acto tendrá lugar en la sede regional socialista de la sevillana calle San Vicente y contará con la participación de Juan Espadas, según ha avanzado el PSOE-A.