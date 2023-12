El Senado aprobará esta semana la creación de hasta 38 comisiones propias y otras tres conjuntas con el Congreso

El Pleno del Senado de este martes dará luz verde a la propuesta de reforma del Reglamento para la creación de hasta 31 comisiones legislativas, otras 7 de carácter no legislativo y otras 3 conjuntas con el Congreso de los Diputados. Después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, diera a conocer la semana pasada las carteras de su nuevo Ejecutivo, los grupos del Senado ya han configurado las comisiones que se crearán en la Cámara Alta y que se aprobarán esta misma semana. Pese a que el Senado se constituyó el pasado 17 de agosto, las comisiones legislativas y no legislativas no se podían constituir hasta que se conformara el nuevo Gobierno. Eso sí, la Cámara Alta sí que dio luz verde a las seis comisiones de funcionamiento de la institución (Incompatibilidades, Nombramientos, Peticiones, Reglamento y Suplicatorios). LAS 30 COMISIONES LEGISLATIVAS En cualquier caso, las comisiones legislativas que se pondrán en marcha próximamente son las de Agricultura, Ganadería y Alimentación; Asuntos Exteriores; Ciencia, Innovación y Universidades; Constitucional; Cooperación Internacional al Desarrollo; Cultura; Defensa; Derechos de las Familias y Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Además de Despoblación y Reto Demográfico; Economía, Comercio y Empresa; Educación, Formación Profesional y Deportes; Entidades Locales; Función Pública; Hacienda; Igualdad; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Industria y Turismo; Interior; Justicia; Juventud e Infancia; Pesca; Políticas Integrales de Discapacidad; Presupuestos; Sanidad; Trabajo y Economía Social; Transformación Digital; Transición Ecológica; Transportes y Movilidad Sostenible y Vivienda y Agenda Urbana. Y las no legislativas serán Asuntos Iberoamericanos y el Seguimiento y evaluación de las Estrategias acordadas por el Senado dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, además de Incompatibilidades, Nombramientos, Peticiones, Reglamento y Suplicatorios. ¿CUÁNTO COBRAN LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN? Falta por ver el reparto de los grupos parlamentarios para ver quién ocupa los puestos en las Mesas de las comisiones, aunque cabe recordar que el PP cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta, lo que hará que se quede con la mayor parte de presidencias. Los presidentes de las Comisiones tienen un complemento mensual de 1.622,27 euros, mientras que los vicepresidentes cobrarán un complemento de 1.186,09 euros al mes, que se sumarán a la asignación constitucional de 3.189,31 que tienen todos los senadores. Los secretarios de la Comisión percibirán un total de 790,72 euros al mes como complemento, mientras que los portavoces tendrán un complemento de 1.186,09 euros al mes por este cargo en las comisiones. Eso sí, los complementos retributivos son incompatibles entre sí, salvo el complemento del Presidente del Senado que es compatible con el del presidente de Comisión, y el complemento de los portavoces y portavoces adjuntos de los grupos parlamentarios que son compatibles con un cargo en comisión.