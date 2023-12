Chivite llama a "volver a la esencia" y reivindica el "diálogo" y los "grandes consensos" para "serenar el debate"

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha llamado este domingo, primer Día de Navarra de la legislatura, a "volver a la esencia" que "no es ni más ni menos que lo que la ciudadanía expresa en las urnas". En este sentido, ha apelado al "diálogo", la "convivencia" y alcanzar "grandes consensos" con el objetivo de "serenar el debate". Así se ha pronunciado en su intervención en la celebración del Día de Navarra, que ha tenido lugar este domingo al mediodía en el claustro isabelino del Instituto Navarro de Administración Pública (INAP). Un acto en el que ha hecho entrega de la Medalla de Oro de Navarra 2023 al centro de Pamplona de la UNED, que este año cumple el 50 aniversario de su creación. Ha contado con la asistencia, entre otros, de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, así como de consejeras y consejeros del Gobierno de Navarra, y del presidente del Parlamento foral, Unai Hualde, entre otras autoridades. Chivite ha señalado que "vivimos tiempos complejos, veloces, inciertos, con un contexto internacional que nos inquieta" y ha incidido en la necesidad de "educar el pensamiento crítico porque sólo el desarrollo del pensamiento crítico nos permitirá discernir con criterio toda la información que recibimos". En este sentido, ha advertido de que "los cambios y las transformaciones, las incertidumbres, generan miedo y ansiedad social". Por eso, ha defendido que "los gobiernos, a todas las escalas, desde lo local a lo europeo, tenemos que gestionar, sí, pero también tenemos que contribuir a transmitir serenidad y confianza". Ha destacado que su gobierno "trasciende el ruido" y "está abordando las principales cuestiones que preocupan a la ciudadanía. El futuro de la industria, el empleo de calidad, el acceso a la vivienda, la mejor educación, el reimpulso a la atención primaria sanitaria, la cobertura de las personas más vulnerables, la igualdad". "Si logramos hacer bien esa tarea, de la mano de la sociedad, por supuesto, creando alianzas y redes eficaces, estaremos contribuyendo a una Navarra mejor, donde su ciudadanía pueda desarrollar un mejor proyecto de vida", ha remarcado. A todos estos retos ha sumado la "convivencia" por "su transversalidad, por su carácter esencial y sin duda por su relevancia". "Sin convivencia no hay prosperidad. Y la convivencia no se construye desde la neutralidad sino desde el compromiso", ha subrayado, para reivindicar "el papel de la política, de la buena política, de las instituciones democráticas". María Chivite ha advertido de que "estamos viviendo en nuestro país y también en otros países de Europa o América una ola política, que ha alcanzado las instituciones, que anhela volver a un glorioso pasado que nunca fue. Que tiene respuestas sencillas y populistas ante los cambios a los que nos enfrentamos y que nos generan miedo. Que defiende retrocesos sociales, que deslegitiman las instituciones, sus representantes, la democracia". Ha afirmado que "estamos ante una emergencia democrática" y ha destacado que su gobierno "defenderá siempre el valor de las instituciones y el respeto a la Constitución y a las reglas del juego democrático". "Una Constitución que nos reconoce como comunidad foral y que, por tanto, ampara nuestro autogobierno y nuestra capacidad para seguir avanzando en su despliegue", ha manifestado. En este sentido, ha defendido que "es posible avanzar sin romper. Desde el respeto y la lealtad institucional, haciendo valer el perfecto encaje constitucional del desarrollo de nuestro autogobierno a la vez que participamos de un proyecto común de país". "Podemos y debemos avanzar juntos. Como comunidad y como país", ha expresado. Así, se ha comprometido a "defender la Navarra foral en el marco de este proyecto común que es España. Un proyecto en el que cabemos todas y a todos". La presidenta del Gobierno de Navarra ha reivindicado, también, la "grandeza de la pluralidad" que "nos enriquece como sociedad" y que reconoce "desde la unidad, desde la integración y no desde la fractura social". Así pues, en el primer Día de Navarra de la legislatura, ha llamado a "volver a la esencia. De lo que somos y de lo que queremos ser. Que no es ni más ni menos que lo que la ciudadanía expresa en las urnas". "Diferentes opciones políticas que tienen que dialogar y acordar para llevar adelante iniciativas políticas", ha destacado Chivite, que ha añadido que "en democracia no hay que tener miedo a la palabra porque es la palabra la que legitima la defensa de las ideas". "Quien demoniza el diálogo cuestiona la esencia de la democracia. Y en tiempos complejos tenemos que hablar más, escuchar mejor y bajar el tono para serenar el debate y acertar en las decisiones", ha reivindicado. "Que seamos capaces de alcanzar amplios consensos en cuestiones esenciales será el mayor ejercicio de compromiso con Navarra que podamos hacer quienes representamos a la ciudadanía", ha defendido.