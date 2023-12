Bendodo afirma que Andalucía no va a aceptar ser "moneda de cambio" para que "Sánchez privilegie otros territorios"

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha afirmado que los andaluces han salido a la calle para decir "alto y claro" ante el resto de España, que Andalucía "no quiere ser más que otra tierra", pero "tampoco no va a aceptar ser menos que nadie", y que sea moneda de cambio para que "Pedro Sánchez privilegie otros territorios". Así lo ha manifestado Bendodo ante los medios en la concentración convocada este domingo en víspera de la conmemoración del 4D, en la que ha recalcado que los andaluces "tienen derecho a salir a la calle", y lo hacen también para decir que la bandera de Andalucía "no pertenece a nadie, no es patrimonio de nadie, es de todos los andaluces, de la sociedad andaluza en su conjunto", ha apuntado. Por otra parte, atendiendo a las reuniones mantenidas entre el PSOE y Junts, ha criticado que el primer control al Gobierno se haya realizado fuera de España y en este sentido ha señalado que "se ha realizado en una reunión secreta, oscura, con poca transparencia, en un cuarto oscuro, en Ginebra, entre el Partido Socialista y Junts". Al hilo de ello, Bendodo ha subrayado que el Partido Socialista "tiene que darse cuenta que en una democracia el único verificador que hay es el pueblo, los ciudadanos, no un señor fugado de la justicia con el que hay que reunirse fuera de España para que no sea detenido". De igual forma, también ha denunciado que esta semana el Fiscal General del Estado ha sido declarado "no adecuado" por el máximo órgano de los jueces, por el Consejo General del Poder Judicial. "Estas son las anomalías democráticas de esta semana y hoy los andaluces salimos a la calle también para denunciar esto", ha concluido.