Vidorreta: “Las faltas nos han condicionado pero el Obradoiro ha merecido el triunfo”

La Laguna, 2 dic (EFE).- El entrenador del Lenovo Tenerife, Txus Vidorreta, analizó la derrota de su equipo frente al Monbus Obradoiro (87-92) y explicó que “las faltas, sin duda, nos han condicionado”, aunque en el cómputo general aseguró que “ellos han merecido el triunfo más que nosotros”.

“Hemos empezado bien el choque, con buena concentración, buen tono defensivo y mucho acierto en el triple, sabiendo atacar su defensa”, aseveró el técnico vasco. “Creo que, aunque habíamos abierto una buena diferencia, el juego que estábamos desarrollando no nos beneficiaba, porque ellos han sabido contener la sangría y en el tercer cuarto nuestra entrada ha sido mala”, argumentó.

Vidorreta manifestó que “en esos momentos el Obradoiro estuvo mejor. Hemos tenido pérdidas y falles que hemos querido cambiar con ciertos detalles pero seguíamos cayendo en errores. Aun así supimos reaccionar con una ventaja de siete puntos, y ahí es cuando no solemos fallar, controlando bien los partidos. No obstante, no hemos sido capaces de defender bien a Scrubb y a Howard. Los pequeños del rival han estado motivados con canastas de mucho mérito”, añadió.

En opinión del preparador aurinegro, “las faltas de Gio (Shermadini) han condicionado mucho el partido, sobre todo la tercera y la cuarta, porque prácticamente no ha podido jugar en la segunda parte. A eso hay que añadir que Ristic no ha tenido suerte bajo aro y Pustovyi he hecho un buen partido”.

En este sentido, Vidorreta reincidió en el tema de las personales: “Ellos han tirado 13 tiros libres en el tercer cuarto, y en el cómputo global han tenido un 26 de 28. En Manresa no tuvieron esa fortuna. Eso condiciona mucho, porque han tirado 28 tiros libres, el doble que nosotros. Y eso que en juego hemos anotado nosotros más”, agregó.

No obstante, el estratega canarista incidió en que “al tener a Abromaitis tocado -al 60% según el entrenador-, y con la ausencia de Fran, el problema de las personales con los pívots está ahí. El equipo había tenido una buena puesta a punto. Pero creo que hemos cometido un error que no solemos tener, que es el no respetar lo suficiente a un rival de calidad. Eso ha podido estar en el subconsciente, porque aunque el tema de las faltas es importante, aun así ellos han merecido más la victoria que nosotros”, concluyó.

