Sumar nombra una ejecutiva provisional para la asamblea de 2024 con IU, Más Madrid, los Comunes y sin Podemos

Sumar ha nombrado a un Grupo Ejecutivo que funcionará de manera provisional hasta la celebración de su asamblea en la primavera de 2024, formado por miembros del partido de Yolanda Díaz, de IU, Más Madrid, Más País, Verdes Equo o los Comunes. Sin embargo, en este órgano no figura ningún cargo de Podemos y tampoco hay representantes de varias formaciones políticas regionales de la actual coalición como Compromís, Chunta o Més per Mallorca. Según ha informado este sábado Sumar en un comunicado, el nombramiento del grupo promotor es un paso más en la construcción del proyecto político de la vicepresidenta segunda, que pilotará el proceso hasta que se vote en la asamblea el órgano de dirección definitivo. Destacan entre los perfiles reclutados por Díaz para esta ejecutiva provisional figuras de su núcleo duro como el portavoz de la formación y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el exdirector de gabinete de Díaz en el Ministerio de Trabajo, la portavoz en el Congreso, Marta Lois, y coordinador ejecutivo de Sumar, Josep Vendrell. A ellos se suman la también líder de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García, la titular de Juventud e Infancia y dirigente de IU, Sira Rego, el líder de Más País, Íñigo Errejón, la eurodiputada y coordinadora del programa electoral de Sumar Maria Eugenia Rodríguez Palop, el portavoz parlamentario de IU y secretario general del PCE, Enrique Santiago, o el coportavoz de Verdes Equo Florent Marcellesi. Otros nombres de esta dirección provisional son la portavoz de feminismos y derechos LGTBi de Sumar, Elizabeth Duval; el dirigente de En Comú Podem secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello. Asimismo, el Grupo Ejecutivo ha decidido nombrar a Josep Vendrell como coordinador ejecutivo de Sumar; a Íñigo Errejón, como coordinador de la ponencia política junto a Marta Lois; y al diputado Lander Martínez, como coordinador de la ponencia organizativa junto a secretaria técnica del grupo de Cuidados en Sumar, Paula Moreno. En Sumar son conscientes de que la construcción orgánica del proyecto político tiene una serie de fases y han remarcado que hay que dar tiempo para la reflexión a las fuerzas políticas que no están ahora en el grupo, de cara a su incorporación más adelante. También hay voces en la coalición que remarcan que hay partidos más volcados a la hora formar parte del despliegue orgánico de Sumar mientras que otras se ciñen a la alianza electoral. Por ejemplo, esta semana Compromís enfatizaba que es una fuerza autónoma, cuya marca es la referencia en ese territorio, y mantiene una relación de "horizontalidad" con Sumar. Mientras, Podemos mantiene una serie de desencuentros con Sumar desde las negociaciones para la coalición al 23J y ha protagonizado varios choques con la formación de Díaz, sobre todo tras quedarse fuera del Gobierno. Los morados aprobaron el mes pasado su nueva hoja de ruta que proclama que no se disolverán en Sumar, que las futuras alianzas electorales estarán condicionadas a primarias sin vetos y defienden su autonomía en el Congreso, al apuntar que sus votos en la cámara no se regalan y deberán negociarse. REARME IDEOLÓGICO DE SUMAR El documento político que redactará este Ejecutivo provisional estará orientado a realizar "un análisis estratégico de la situación actual y sus posibilidades" para dotar a Sumar de un "rearme ideológico", siempre respetando "la autonomía de las fuerzas territoriales" que forman la coalición. Así, la formación de Yolanda Díaz ha incidido en la importancia de definirse no "por aquello" a lo que se opone, sino "por qué futuro proponen", así como a superar la crisis de imaginación política" de las "fuerzas democráticas e igualitaristas en el mundo", según ha explicado el partido en el comunicado. "Sumar asume la necesidad de un rearme ideológico que pase por postular y defender un horizonte concreto y deseable de justicia social, equilibrio con la Tierra y el goce de la libertad compartida. Un horizonte que guíe una política de transición entre la mejora de la vida", continúa el texto, destacando la importancia de avances hacia "una sociedad mejor, verde, justa, feminista". Las prioridades organizativas del partido pasan por "convertir el caudal de apoyo político" recibido el pasado 23 de julio en una "fuerza organizada" inserta en el territorio social y al mismo tiempo "motor de lazos comunitarios y generación de una subjetividad política alternativa, que prefigure el mundo que deseamos". Los estatutos de Sumar contemplan la afiliación a la formación (sin cerrar en ese texto la puerta a la doble militancia) y una futura ejecutiva, denominada Mesa de Coordinación, que estaría formada entre tres y diez personas.