Podemos confirma su apoyo a los Presupuestos del Principado de Asturias, que saldrán adelante con 23 votos

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General Covadonga Tomé (Podemos) ha confirmado este sábado que apoyará el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2024, al verse reflejada en el mismo en cuestiones como la red de escuelas infantiles o el compromiso con la salud mental. En una rueda de prensa a las puertas del parlamento autonómico, Tomé ha anunciado así que el Gobierno asturiano, formado por la coalición entre PSOE y Convocatoria por Asturias-IU, contará con la mayoría necesaria para sacar adelante su proyecto presupuestario, al sumar con Tomé 23 votos. Con este apoyo, Tomé entiende que le brinda la posibilidad al PSOE de "no tener que hacer absolutamente ningún tipo de cesión a propuestas fiscales de la derecha" o a "otro tipo de políticas" que no están en su línea. "Que nosotros apoyemos estos presupuestos quiere decir que ya hay mayoría suficiente, una mayoría progresista, una mayoría que va a tener una línea de actuación muy clara de blindaje de los servicios públicos y de avance en derechos sociales", ha resumido. Entre los aspectos en los que Tomé ve a Podemos reflejado se encuentran el cumplimiento de la "reivindicación histórica" de su formación con la gratuidad y universalidad de la etapa educativa de 0 a 3 años, los 90 millones destinados a salud mental, la lucha contra las listas de espera, propuestas en materia de reto demográfico o una iniciativa de transporte a demanda en el medio rural. Podemos, ha dicho, estará "vigilante" para que todas las cuestiones que apoyan en el presupuesto se cumplan. Quedan "muy cojas", no obstante, medidas en materia medioambiental, y está pendiente el fondo de rescate para la industria. Tampoco comulga Tomé con la dotación para la Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias (Codopa) ni con los bonos comprometidos con el pequeño comercio. Tomé ha asegurado que apoya estos presupuestos "por responsabilidad política" dado el contexto actual. "Entendemos que Asturias necesita unos buenos presupuestos para continuar avanzando, pero avanzando en una dirección, que es la de mejorar la vida de la gente", ha resumido.