Junts espera que la ley de amnistía se apruebe definitivamente en primavera del año que viene

El portavoz de Junts en el Senado, Josep Lluís Cleries, ha augurado que la ley de amnistía que negoció su formación con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez pueda estar aprobada definitivamente por las Cortes Generales en la primavera del año que viene. "Será un poco más tarde de lo previsto inicialmente, pero lo importante es que se apruebe", ha asegurado Cleries en una entrevista en el programa Parlamento de RNE, recogida por Europa Press, en la que ha calculado que esta ley de amnistía se pueda quedar aprobada de manera definitiva entre marzo y junio de 2024. Según ha recordado Cleries, hay que tener en cuenta la reforma del Reglamento del Senado promovida por el PP para dilatar hasta dos meses esta ley de amnistía en la Cámara Alta, además de considerar que el mes de enero es inhábil en el Parlamento. Cabe recordar que la proposición de ley que presentó el PSOE tras el pacto con Junts solamente ha pasado la calificación de la Mesa del Congreso y aún no hay fecha para que se vea en la Comisión correspondiente ni tampoco en el Pleno de la Cámara Baja. En cualquier caso, una vez salga del Congreso llegará al Senado, donde se dilatará al menos estos dos meses y previsiblemente el PP utilice su mayoría para vetar esta proposición de ley de amnistía, que debería volver a la Cámara Baja para que levante este veto y quede aprobada definitivamente. EL PP "UTILIZA" EL SENADO Asimismo, Cleries ha aprovechado la reforma del Reglamento que impulsó el PP para acusar a los de Alberto Núñez Feijóo de hacer una "utilización" del Senado, "donde se saltan todos los trámites reglamentarios". "Yo que llevo un tiempo en el Senado nunca lo había visto, con mayorías incluso del PP o del PSOE. Por tanto, es una situación, esperpéntica, pero esperemos que se respete la democracia, porque en definitiva la democracia se basa en que hay unas mayorías y en cada momento se han de respetar estas mayorías", ha defendido. A su vez, ha denunciado que el PP utilice el Senado como "cortijo particular", aunque ha garantizado que su formación hará "todo lo posible para que tenga una tramitación de lo más rápida posible". LA REUNIÓN EN GINEBRA Cleries también se ha pronunciado sobre la reunión que mantendrán este mismo sábado Junts y PSOE en Ginebra con un verificador internacional, aunque ha apostado por "la máxima discreción" para buscar un acuerdo. "Nosotros de estos temas no hablamos previamente, sino que cuando se van confirmando los acuerdos, pues iremos informando, porque a veces se quiere hablar de acuerdos posibles antes de que haya el acuerdo. Hemos de dejar que las cosas fluyan, que fluyan con tranquilidad, sin tensiones externas", ha defendido. A su vez, ha reivindicado la figura del verificador internacional "porque el hecho de que haya alguien externo facilita las cosas", aunque ha evitado confirmar que la Fundación Henry Dunant sea la encargada de mediar en esta reunión.