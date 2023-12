Garitano apela a ganar "no sólo por los puntos, sino por seguir creyendo en el trabajo"

Almería, 2 dic (EFE).- El técnico del Almería, Gaizka Garitano, afirmó en vísperas de recibir al Betis en el Power Horse Stadium que, después de no haber logrado ningún triunfo en las primeras catorce jornadas de LaLiga, ganar les "vendría bien no sólo por los puntos" que necesitan sumar, "sino por seguir creyendo en el trabajo que se está haciendo".

Garitano declaró este sábado en rueda de prensa que, como ocurrió hace dos jornadas y a pesar de que perdieran 1-3 ante la Real Sociedad -que había jugado antes con el Benfica en la 'Champions'-, el Betis les visita después de caer esta semana por 1-0 en la Liga Europa contra el Sparta Praga, con lo que dijo que "tienes que aprovechar esas pequeñas ventajas de cuando el equipo rival juega el jueves".

El entrenador del conjunto almeriense, colista de LaLiga EA Sports con 3 puntos, consideró que, pese a las dos últimas derrotas contra la Real Sociedad y en Getafe (2-1), su equipo "ha estado bien y se parece más" al que quieren "y al que puede ganar partidos", por lo que cree que, "más allá de los resultados", ha habido "mejoría".

"Si seguimos la línea de esos dos partidos y mejoramos algunas cosas que lógicamente tenemos que mejorar, estamos cerca de ganar", indicó Garitano, quien ensalzó, no obstante, las virtudes del Betis, un conjunto que "tiene dos jugadores por puesto y muy buenos", pues, por ejemplo, el jueves en Praga "guardaron a Isco (Alarcón) y jugó (Nabil) Fekir".

Añadió que "arriba tienen a Borja Iglesias, a Willian José, a Ayoze, y es un equipo que tampoco va a notar mucho haber jugado el jueves porque cambiará a nueve o diez futbolistas y jugarán otros diferentes", aunque resaltó que lo importante es que el Almería siga "aumentando el nivel" como, en su opinión, lo están "haciendo partido a partido".

"Creo que estamos cerca de ganar. Es una buena oportunidad para nosotros jugando en casa", insistió el técnico vasco, quien cree que, aunque no lo tendrán fácil ante el Betis, pueden acabar con la mala racha como refrendo de "todo el trabajo que se hace todos los días", lo que supondría, además, que "todo el mundo se anime un poco".

En este sentido, argumentó que "en este tipo de situaciones se tiende a la depresión, a la decepción o a no confiar porque vivimos de los resultados y si no los sacas, es imposible que la gente confíe", admitió Garitano, que fue sincero al afirmar que no entraba dentro de sus planes estar tanto tiempo sin ganar.

"No lo he mejorado porque no hemos ganado ni un partido. Sabía que iba a costar tiempo y que no era fácil. No soy tonto y sabía que un equipo que no ganaba nunca no iba a hacerlo de seguido, porque el equipo tiene sus dificultades, y más con las lesiones, pero lógicamente pensábamos que íbamos a tener mejores resultados y no los estamos teniendo", dijo.

El preparador del Almería expresó, sin embargo, su confianza en el futuro y dejó claro que sigue "creyendo desde el primer día en el trabajo" y en que pueden "revertir la situación".

"En eso no he perdido ni energía, ni fe, ni trabajo, ni convicción, ni motivación, no he perdido nada, pero si tú quieres ganar, tú tienes que ganar. Si tú me dices que sí he mejorado al equipo, es que no, que no lo he mejorado", recalcó. EFE

