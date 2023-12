Fiscalía deberá pronunciarse sobre la investigación por el envío de una bomba falsa a Interior

El Juzgado de Instrucción número 2 de Granada ha dado traslado a la Fiscalía de las diligencias abiertas en relación al envío de un paquete bomba falso desde un pueblo de Granada al Ministerio del Interior en junio de 2021. Un asunto en el que se había identificado a tres sospechosos aunque hasta el momento sólo se ha localizado a uno de ellos que, si bien compareció ante el juez en su momento, se acogió a su derecho a no declarar. Así las cosas, las diligencias están ahora en Fiscalía para que se pronuncie sobre los posibles pasos a dar, bien seguir adelante con la investigación frente a la única persona que está localizada en relación a este asunto o cualquier otra alternativa, según han detallado a Europa Press fuentes judiciales. Las otras dos personas no han sido localizadas por el momento dado que ya no residen en el domicilio que constaba en las actuaciones. El falso paquete bomba que llegó al Ministerio del Interior aquel 21 de junio de 2021 fue enviado desde una empresa situada en Peligros (Granada) y contaba con remitente. El asunto comenzó siendo investigado por la Audiencia Nacional ante un posible delito de terrorismo, pero una vez que este extremo quedó descartado se inhibió a favor de los juzgados granadinos y es el de Instrucción número 2 el que se ha hecho cargo de la investigación. La jueza de instrucción cuenta con informes realizados por la Guardia Civil en torno a este asunto a petición de la Fiscalía y fijó para el pasado febrero las declaraciones de los tres sospechosos, aunque finalmente sólo compareció uno sin que se haya localizado el paradero de los otros dos. Una de las hipótesis con las que se trabaja es que los auténticos autores del envío quisieran vengarse de esta persona, un hombre de origen magrebí que reside en la provincia de Granada.