El Valencia Basket necesita despejar dudas ante un deprimido Surne Bilbao Basket

Valencia, 2 dic (EFE).- El Valencia Basket, tras acumular cinco derrotas en sus últimos seis partidos, necesita dar un paso al frente, despejar dudas y, si hace falta, refugiarse en la defensa del inicio de temporada para ganar a un deprimido Surne Bilbao Basket y no añadir derrotas ligueras a las que acumula en la Euroliga.

Los de Álex Mumbrú llegan a esta cita tras caer ante el Baskonia el viernes en la Euroliga en un partido en el que a pesar de dominar durante la primera parte a Baskonia, en la segunda sufrieron un apagón en ataque y añadieron una quinta derrota a la lista de tropiezos seguidos en el torneo.

A la derrota se unió la mala imagen que dio el equipo en el último cuarto. Al acabar el choque, Mumbrú dijo que el equipo no puede perder de esa manera ante su afición, aseguró que no volverá a suceder y que él se encargaría de que no sucediera más.

Tras un notable inicio de curso, los ‘taronja’ parecen atascados. Sus bajos porcentajes de triples, tuvo un 19% de acierto ante el Baskonia y un 25% ante el Panathinaikos, facilita a sus rivales cerrarse en defensa y colapsar la pintura para dejar sin espacios a sus interiores.

No obstante, el Valencia Basket tiene la tranquilidad de la clasificación en Liga, ya que se encuentra quinto con ocho victorias y tres derrotas, el mismo balance que Unicaja, que yace segundo en la tabla.

También el Bilbao tiene problemas. En la vuelta de Jaume Ponsarnau a la Fonteta, donde dirigió a los valencianos tres años en los que fue campeón de la Eurocup, el Bilbao llega tras su sonrojante derrota ante el Unicaja en un encuentro en el que sólo anotaron 43 puntos (43-67) .

A pesar de su paso firme por Europa, con su 6-0 de balance en la Copa Europea de la FIBA, en la acb tras seis partidos perdidos seguidos que malbarataron un buen inicio, el Surne Bilbao Basket está con cuatro victorias y siete derrotas, con solo una victoria más que el Breogán (3-8), que marca la línea del descenso.

El grupo de Ponsarnau buscará la victoria en la Fonteta liderado en el parqué por los puntos del escolta estadounidense Adam Smith, máximo anotador en Liga del equipo; la defensa de Xabi Rabaseda desde la posición de alero; la dirección de juego de Alex Renfroe y la seguridad en pintura del pívot Sacha Killeya-Jones. No estará sin embargo el pívot islandés y ex ‘taronja’ Tryggvi Hlinason por un esguince en el ligamento lateral externo del tobillo izquierdo.

Para este encuentro, el Valencia tiene las dudas del base islandés Martin Hermannsson, que aún no ha debutado en la competición tras ser operado en septiembre de la rodilla, y de Stefan Jovic, que se ha perdido los últimos cuatro partidos del equipo por un esguince de tobillo.

El primero es quien más opciones tiene de volver mientras que el segundo tiene más posibilidades de ser baja, a la que habría que sumar un descarte técnico de un jugador que no sea de formación local.

