El PP exige a Armengol un discurso institucional en el Día de la Constitución y no repetir el sectarismo de la Apertura

La nueva vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP, la diputada Noelia Núñez, ha exigido a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, no repetir el Día de la Constitución el estilo de su discurso de la reciente Apertura Solemne de la Legislatura, que califica de "sectario". En declaraciones al programa 'Parlamento' de RNE, recogidas por Europa Press, la dirigente del PP ha explicado que en la sesión solemne del pasado miércoles Armengol pronunció un discurso "extremadamente sectario" que "no fue para nada institucional", y que ni siquiera se dirigió en ningún momento al Rey, que estaba presidiendo la ceremonia. "Fue un ejemplo más de cómo el PSOE está intentando ocupar todas las instituciones del Estado, cuando ella es la presidenta del Congreso de los Diputados y no del Partido Socialista", ha añadido, justificando que los diputados del PP se negaran a aplaudirla. A VER SI HA APRENDIDO Ante la inminente celebración del Día de la Constitución en el Congreso, programada para el próximo jueves, Noelia Núñez espera que Armengol haya "aprendido" y que está vez se decante por un discurso realmente institucional y de respeto a la Carta Magna, en el que se ponga en valor la Transición que permitió que "todos los españoles, independientemente de sus ideas, se dieran un abrazo y pudieron avanzar como sociedad". Sin embargo, reconoce que no es muy optimista: "Desgraciadamente, mucho me temo que no va a ser así, que no nos vamos a encontrar un discurso de defensa de la Constitución porque vemos cómo el PSOE no está en la línea del respeto de la legalidad ni de la separación de poderes --opina--. Y tener a un Gobierno que cuestiona esos principios nos abre paso a un camino muy peligroso". Frente a ello, la nueva dirigente 'popular' avisa que la oposición del PP será "dura, contundente y a la altura de las circunstancias". "Una oposición responsable con el momento y la situación política que estamos viviendo, que no tiene precedentes", ha concluido.