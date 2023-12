Díaz carga contra empresas que "envenenan" y pide un tribunal internacional para el clima

Madrid, 2 dic (EFE).- La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha cargado este sábado contra las grandes empresas que "están envenenando el planeta" y ha reclamado la creación de un tribunal internacional que depure las responsabilidades climáticas de esas compañías en todo el mundo.

Díaz ha lanzado esta reivindicación junto al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, antes de analizar los objetivos y desafíos de la COP28 en una reunión con responsables de Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife, WWF y Amigos de la Tierra.

"La emergencia es de tal calibre que debemos crear ese tribual y tratados de no proliferación de combustibles fósiles y energías que tienen que estar erradicadas de nuestras vidas", ha manifestado.

En el ámbito doméstico, la líder de Sumar ha subrayado la necesidad de una fiscalidad verde, de triplicar la implantación de las renovables, descarbonizar la economía y cambiar las bases del modelo de producción del sistema capitalista, "absolutamente depredador".

La transición hacia las renovables, no obstante, "no puede estar propiciada por las cinco grandes energéticas del país; esto no haría más que abundar en un modelo que sí, será renovable, pero no es democrático en términos económicos", ha manifestado para reclamar que se busque el consenso de las comunidades donde se implanten esas nuevas energías y se fijen las compensaciones necesarias.

"No hay elección, no se discute la evidencia de la ciencia acerca de la crisis climática, que ya ha llegado a nuestras vidas y también a los barrios más humildes", ha manifestado convencida de que justicia climática y justicia social van de la mano.

En la misma línea, Bustinduy ha apostado por que el Gobierno de España asuma un papel de "referente a nivel mundial" para transformar un sistema económico que, ha denunciado, "es irracional, es injusto, está amenazando la supervivencia de la vida y está generado cada vez más desigualdades". EFE

nl/jdm