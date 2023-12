César Dezfuli, ganador del World Press Photo: "Una foto mal usada distorsiona la realidad"

Ana Márquez

Madrid, 2 dic (EFE).- El fotógrafo madrileño César Dezfuli es uno de los ganadores del World Press Photo de este año con su trabajo 'Passengers' que arrancó el 2016 y advierte en una entrevista con EFE del peligro de la desinformación a través de la imagen: "Una fotografía mal usada distorsiona la realidad".

Dezfuli fue galardonado en la categoría Formato Abierto de la región Europa del premio de fotoperiodismo más prestigioso del mundo; una muestra que ha vuelto a la capital tras dos años de ausencia y que se podrá visitar en el Espacio Larra hasta el 21 de diciembre.

"En Madrid hay una comunidad muy importante de fotógrafos. La exposición estaba vigente en otros lugares de España, pero no aquí. Había un hueco muy grande", apunta a EFE.

El madrileño, de origen hispano-iraní, trabaja como fotoperiodista freelance y lamenta que, a día de hoy, “no ha vivido de la fotografía en España”, mientras que sí ha tenido oportunidades en grandes cabeceras extranjeras como Le Monde, The Guardian, Time, o De Volkskrant, medio con el que ganó el World Press Photo.

El proyecto 'Passengers', presentado como una web multimedia, recoge los retratos que hizo Dezfuli en 2016 a personas inmigrantes y, años después, ha reconstruido sus vidas y ha creado un mapa de la inmigración.

“El problema es que los medios de comunicación españoles no hacen apuestas serias para apoyar la fotografía. No hay criterio, no hacen encargos ni hay personas especializadas en el lenguaje fotográfico”, reprocha el fotoperiodista, quien advierte de los peligros de no tener en cuenta la imagen en un mundo "cada vez más visual".

Para él, una mala ejecución del trabajo fotoperiodístico puede "distorsionar la realidad" y pide que se entienda que “las fotografías son imágenes, pero no todas la imágenes son fotografías”.

Sobre qué ha supuesto para su carrera profesional ser galardonado por World Press, Dezfuli reconoce que ha habido “un mayor nivel de reconocimiento en España” porque, según apostilla, antes no le llamaban “para absolutamente nada”.

“En mi humilde opinión, mi proyecto es de lo más completo y más profundo que se ha hecho a nivel migración en Europa (...) En España siempre se ha apostado por el caballo ganador, pero, si no te reconocen fuera, aquí ni te miran”, asegura.

En 2016, cuando las portadas estaban atestadas de fotografías de cayucos que llegaban a las costas del Mediterráneo, Dezfuli subió a uno los barcos de las ONG que rescatan migrantes.

“Etiquetábamos a esas personas como migrantes, no reconocíamos su identidad, sólo eran barcas que llegaban”, relata. Para romper con esta premisa, su trabajo se enfocó en fotografiar individualmente a 118 personas, les preguntó su nombre y su edad: un retrato, con la mirada fija al objetivo, y con el mar de fondo.

"En su momento ningún medio de comunicación se interesó por publicar estas fotografías y ahora pueden verse en muchos de ellos, algo que no deja de ser curioso", apunta el fotoperiodista, quien decidió dar una segunda vida al proyecto.

A través de la red social Facebook comenzó a ponerse en contacto con las personas que había fotografiado para ver cómo habían evolucionado con el paso del tiempo y cuál era su vida ahora.

Pero la visión de Dezfuli es seguir dando vida a 'Passengers' y está en la búsqueda de financiación para realizar un documental sobre un grupúsculo de las personas a las que ha fotografiado durante este proyecto.

“Aprendo mucho con el proyecto, de cada uno de ellos. Cada uno tiene una historia detrás y me aporta una visión desde un lugar completamente diferente”, señala. EFE

