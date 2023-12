Teresa Abelleira: “No sé qué paso, pero esto no puede volver a pasar”

Pontevedra, 1 dic (EFE).- La internacional española Teresa Abelleira no escondió su enfado por “el desconcierto” que se vivió en Pasarón al empezar la selección española con una futbolista menos la segunda parte del partido ante Italia.

“Sinceramente no sé lo que pasó, pero no nos podemos permitir esas cosas. Hay que corregir estas cosas, no puede volver a pasar”, declaró la futbolista del Real Madrid.

Abelleira aseguró que ella no supo del triunfo de Suiza ante Suecia “hasta que terminó el partido”, por eso no se marcha “nada contenta” con el partido realizado en Pontevedra, su ciudad.

“Fue un poco de desconcierto porque empiezas con una menos, te meten el gol y luego el segundo. 15 minutos de despiste no te los puedes permitir a este nivel”, advirtió. EFE

1010153

dmg/plv