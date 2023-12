Tellado dice que el PP saca al "equipo titular" para una legislarua que no quiere bronca

Madrid, 1 dic (EFE).- El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha defendido este viernes la remodelación de su grupo parlamentario al afirmar que cuenta con el "equipo titular" para afrontar una legislatura que "algunos quieren que sea bronca", pero que ha asegurado los populares no van a propiciarlo.

Tellado, que se estrena hoy como portavoz del grupo popular coincidiendo con la jornada de puertas abiertas con motivo de la próxima celebración del Día de la Constitución, ha recalcado que "ésta no va a ser una legislatura más".

"Va a ser una legislatura francamente compleja y, por eso, el Partido Popular saca al equipo titular, a los mejores", ha resaltado el diputado, que ha defendido la presencia en él de Cayetana Álvarez de Toledo y de Rafael Hernando.

Ha subrayado que han aunado experiencia y renovación para formar un equipo preparado para afrontar las dificultades que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha "querido plantear a nuestra democracia".

En este sentido, ha señalado que el reto del PP no es solo representar a sus ocho millones de votantes, sino a los once millones que electores que votaron cambio, una mayoría constitucionalista que "no acepta lo que pretende hacer Pedro Sánchez en nuestro país", ha recalcado.

Así, se centrarán en defender la Constitución, el Estado de derecho, la separación de poderes, la independencia del poder judicial y la igualdad entre españoles ante la ley.

Unos principios "esenciales y sagrados" que, en su opinión, han sido "atacados" por el Gobierno en sus primeros pasos al haber sido utilizados de "moneda de cambio" para que Sánchez continúe en la Moncloa legislando "en favor de los que han delinquido".

Ha criticado especialmente la reunión del PSOE con Junts con un verificador prevista para este sábado fuera de España, porque allí "decidirán si le sellan o no la tarjeta a Pedro Sánchez para poder seguir y disponer de otro mes más".

Y es que el Gobierno está "intervenido" y "amordazado" por los partidos independentistas, según Tellado, para quien "esto no debería estar pasando".

Por eso, ha dicho que el PP, como primer partido del Congreso, va a trabajar "duro" en favor del interés general frente al muro impuesto por Sánchez, que ha logrado poner de acuerdo "nada más y nada menos" que a los expresidentes Felipe González y José María Aznar.

Ha asegurado que no buscarán la bronca, sino ganar los debates con la razón, y ha advertido de que ellos no van a ser "marionetas" de Sánchez y que harán una oposición "seria, rigurosa y responsable".

"Pedro Sánchez tiene que saber que somos la oposición", ha recalcado y ha avisado al PSOE de que no espere del PP condescendencia, insultos ni crispación, pero "tampoco callarnos". EFE

