Sánchez reafirma ante un ministro de Israel que la muerte de civiles en Gaza es "insoportable"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado ante el que fuera ministro de Defensa y actual miembro del gabinete de guerra israelí, Benny Gantz, que Israel debe cumplir el Derecho Internacional Humanitario en su ofensiva militar en Hamás y ha insistido en que considera "insoportable la muerte de civiles" en Gaza. Sánchez ha hablado por teléfono con Gantz, en el primer contacto con el Gobierno de Benjamin Netanyahu desde que ayer llamó a consultas a su embajadora en España por las "vergonzosas" declaraciones del presidente, y ha aprovechado para reiterar su postura, además de trasladarle que "Israel es un socio y un amigo de España". "Una vez más, he condenado los atentados terroristas de Hamás del pasado 7 de octubre", así como el deseo de España de una "inmediata liberación de todos los rehenes", ha explicado el presidente en un mensaje en X, antiguo Twitter "Israel tiene derecho a defenderse de este ataque terrorista", ha dicho una vez más Sánchez, que sin embargo ha "reafirmado que España considera insoportable la muerte de civiles en Gaza y que Israel debe cumplir con el Derecho Internacional Humanitario". Por su parte, Gantz ha explicado también en X que en su contacto con Sánchez le ha puesto al día "sobre la guerra y los acontecimientos regionales", coincidiendo con la reanudación de las hostilidades en Gaza una vez dada por concluida la tregua pactada por Israel y Hamás hace una semana. El ministro israelí, que actualmente no dispone de una cartera específica, ha explicado que ha incidido ante el presidente en que "por el bien de la seguridad de Israel, del sentido de seguridad de los civiles israelíes y la restauración de la estabilidad regional, el terrorismo de Hamás debe ser desmantelado en Gaza". Ante la exigencia de Sánchez de que Israel debe cumplir con el Derecho Internacional Humanitario, algo que el presidente ya reclamó durante su visita a Jerusalén la semana pasada, Gantz ha recalcado que su país da "gran importancia a evitar el máximo posible víctimas civiles". Por contra, ha añadido, "Hamás sigue perpetrando crímenes horribles contra la Humanidad como usar a niños y mujeres como escudos humanos en sus actividades terroristas". La llamada telefónica entre el presidente y el miembro del gabinete de guerra israelí se ha producido desde Dubai, donde Sánchez se encuentra asistiendo a la COP28, cita en la que también está el presidente israelí, Isaac Herzog, si bien no hay constancia de que haya habido algún contacto entre ambos. LLAMADA A CONSULTAS El Gobierno no ha realizado ninguna valoración oficial a la decisión de Israel de llamar a consultas a su embajadora en España, Rodica Radian-Gordon, al contrario de lo ocurrido la semana pasada, cuando el Ministerio de Exteriores israelí convocó a la embajadora española --algo que también ocurrió ayer-- tras unas declaraciones de Sánchez en Rafá que consideraba que apoyaba el terrorismo de Hamás. El gesto, más contundente diplomáticamente que la convocatoria de la embajadora pero que no supone romper relaciones, vino motivado por las últimas declaraciones del presidente. En una entrevista en TVE, Sánchez defendió que "los países amigos también tenemos que decirnos las cosas" y sostuvo que igual que ha condenado el ataque terrorista de Hamás "con la misma convicción" hay que decirle a Israel que su respuesta tiene que sustentarse en el Derecho Internacional Humanitario. "Con las imágenes que estamos viendo y el número creciente, sobre todo de niños y niñas que están muriendo, tengo francas dudas de que estén cumpliendo" con ello, admitió. Netanyahu no dudó en calificar estas afirmaciones de "vergonzosas" mientras que el ministro de Exteriores, Eli Cohen, las calificó de "intolerables" y denunció que se trataba de "acusaciones infundadas".