Puente afirma que la respuesta de Israel a Hamás no puede pasar por el "asesinato indiscriminado" de población civil

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido que la respuesta de Israel a los ataques de Hamás no puede "vulnerar la legalidad internacional" y no puede pasar por el asesinato indiscriminado de población civil". Lo ha dicho este viernes en declaraciones a la prensa en el marco de la III Jornada de movilidad sostenible organizada en el Palau Robert de Barcelona por 'Eldiario.es'. "Es verdad que es compleja la respuesta, y es difícil, pero desde luego no debe pasar nunca por el asesinato indiscriminado de población civil", ha añadido. Puente ha asegurado que Israel tiene "todo el derecho a defenderse contra las atrocidades de Hamás, de esa banda terrorista", pero que España, como país que ha sufrido terrorismo, sabe que, en sus palabras, no puede ser que se mate a niños y a civiles para responder a un ataque de este tipo. La semana pasada, durante su viaje a Oriente Próximo, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ya afirmó que Israel estaba acometiendo una "matanza indiscriminada de civiles inocentes", unas palabras que provocaron una crisis diplomática con Tel Aviv que sigue abierta. El ministro ha asegurado que la posición del Gobierno es "muy clara" y que no tiene la voluntad de tener un conflicto diplomático con Israel.