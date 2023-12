Los Mossos piden herramientas como Pegasus pero aclaran que ellos no espían, investigan

Barcelona, 1 dic (EFE).- Mandos de los Mossos d'Esquadra se han mostrado hoy a favor de incorporar herramientas como Pegasus para perseguir el crimen organizado y el terrorismo, aunque siempre bajo tutela judicial y garantizando su trazabilidad y auditoría, porque, según han aclarado, la policía catalana investiga pero no espía.

En la comisión de investigación del Parlament sobre el espionaje a representantes del independentismo catalán por parte del "Reino de España" con el software Pegasus han comparecido este viernes el comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent; su antecesor, Josep María Estela; el jefe de investigación criminal, Ramon Chacón; y el del área de Información, Carles Hernández.

En su intervención, Sallent, que ha aclarado que los Mossos no disponen del programa Pegasus ni de sistemas parecidos, ha insistido en que la policía catalana, como cuerpo policial, investiga, pero no espía, ya que cualquier intervención telefónica o elemento que necesiten para vaciar el contenido de un teléfono móvil lo hacen siempre bajo tutela judicial, "como no puede ser de otra manera", ha puntualizado.

Sallent ha advertido de que estos programas de infiltración en móviles son caros -la licencia puede costar entre tres y cuatro millones de euros, ha informado- y ha precisado que solo se plantearían su uso si tiene suficientes garantías de trazabilidad y de auditoría para poder demostrar ante el juez que eventualmente autorizara su uso que no ha habido "lobos solitarios" dentro del cuerpo que lo hayan empleado para otros fines.

"Ignoro quién lo tiene, cómo lo tiene y qué uso hace de él, pero si el cuerpo de Mossos tuviese que incorporar una herramienta de esta naturaleza, solo lo haríamos bajo estos principios" de trazabilidad, de auditoría y de tutela judicial, ha insistido Sallent.

Por su parte, Josep María Estela, que fue jefe de los Mossos hasta que Sallent le relevó en octubre del pasado año, ha insistido en que hay "líneas rojas" que no se pueden traspasar, por lo que la labor de la policía es investigar "con todas las herramientas" que legalmente puedan usar, y siempre "bajo tutela judicial".

Los Mossos querrían disponer del máximo de herramientas para sus investigaciones, ha remarcado Estela, que ha reconocido que les gustaría tener sistemas como Pegasus. "No vivimos en el mundo que queremos, sino en el que nos toca", ha indicado el comisario, que ha subrayado que estos métodos de investigación pueden ser útiles para desactivar al crimen organizado y al terrorismo.

En la misma línea, el comisario jefe de Investigación Criminal, Ramon Chacón, ha afirmado que cualquier policía europea coincidiría en que programas como Pegasus son por ahora "la mejor herramienta" para poder investigar y que, pese a que el coste de la licencia es muy elevado, está "muy justificado", por lo que ha reclamado poder disponer de este tipo de sistemas.

Sobre el supuesto espionaje a líderes independentistas, ha aclarado que ninguno de los afectados ha interpuesto denuncia ante los Mossos, aunque le consta que cinco de ellos han acudido a los tribunales en Cataluña, donde actualmente cuatro juzgados tienen causas abiertas, en las que les han ordenado algunas diligencias.

Por su parte, el intendente Hernández, al frente del área de Información, ha defendido también el uso de herramientas como Pegasus, pero siempre que se tenga la garantía de su trazabilidad y auditoría: "Si no garantiza la trazabilidad o la auditoría, no es una buena herramienta".

"Cuantas más herramientas tengamos, mejor lo haremos", ha apuntado Hernández, quien ha aclarado que el problema no es la herramienta, sino el uso que se haga de ella, y que en el caso de los Mossos, el sistema garantiza que siempre se usaría con control judicial.

Hernández también ha sido tajante al asegurar que ellos no se dedican a hacer espionaje ni investigaciones prospectivas, sino que se centran en detectar si hay amenazas de extremismo violento para prevenir.

A preguntas de la diputada de la CUP Montserrat Vinyets, Hernández ha asegurado que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) -en el foco de la comisión de investigación del Parlament por el espionaje a independentistas-, no es "extremismo violento".

"Extremismo violento es una persona u organización que defiende la violencia para lograr sus objetivos. Hasta ahora no he escuchado a ningún miembro del CNI decir que defienda el uso de la violencia para conseguir sus objetivos. Por eso niego que sean extremismo violento", ha insistido el intendente.

El presidente de la comisión de investigación, Josep Maria Jové, de ERC -una de las víctimas del supuesto espionaje a dirigentes independentistas- ha intervenido entonces para asegurar que él no pondría "la mano en el fuego de manera tan contundente por el CNI". EFE

