IU reclama que Sumar se construya sin prisas como frente amplio y contando con los partidos porque no van a diluirse

La dirección de IU avisa que la construcción de Sumar como frente amplio no puede acometerse "deprisa y sin debate" y que debe hacer partícipes tanto a los partidos y la ciudadanía en su futuro desarrollo, dejando claro que no se van a diluir como formación y serán claves para cualquier proyecto de futuro en la izquierda. También ve necesario aclarar si el proyecto abanderado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, pretende ir a ese modelo favoreciendo la participación amplia de organizaciones políticas y sociales o si, por el contrario, opta por reproducir "esquemas de partidos clásicos". Así lo recoge el borrador del informe político, al que ha tenido acceso Europa Press, que la Ejecutiva federal planteará este viernes en la Coordinadora Federal de IU, su máximo órgano de dirección, donde el aún coordinador, Alberto Garzón, dimitirá formalmente de su cargo para dejar definitivamente la primera línea política. Y para este proceso de relevo se propone que el responsable de Organización, Ismael González, sea la persona que coordine la comisión preparatoria para la futura asamblea federal, en la que se renovará a la dirección. El informe defiende sobre la construcción orgánica de Sumar, que culminará su asamblea fundacional en la primavera del año que viene, que su grupo promotor haga su trabajo contando con las distintas fuerzas políticas de la coalición y dando cabida de forma clara a la participación ciudadana. Al respecto, la dirección de IU ha manifestado que ya han mantenido reuniones del grupo ejecutivo de Sumar donde han participado la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, y el portavoz parlamentario, Enrique Santiago, al apreciar la organización que Sumar tiene posibilidades de ser un espacio conjunto "democrático y plural" de la izquierda alternativa al PSOE. Y para ello, tal y como ya se manifestó en el informe anterior avalado por la Coordinadora Federal, IU apuesta por mecanismos de coordinación democrática dentro de Sumar en el cual todos los partidos "se sientan cómodos" y donde la formación de Díaz, que está desarrollando sus propias estructuras internas, sería un "partido más" en un modelo federal por el que abogan. GRUPO MOTOR PARA CONSOLIDAR SUMAR CON PARTIDOS Y TERRITORIOS La Ejecutiva de IU diserta que, una vez conformado el nuevo Ejecutivo de coalición, llega la fase de "consolidación" y "refuerzo" de la confluencia que se fraguó en las elecciones generales. Y para conseguirlo plantea articular un "grupo motor" que incorpore tanto a formaciones políticas como a los territorios. Por otro lado, apuesta por involucrar a la ciudadanía en el proyecto más allá de la participación en "congresos" y receta, en ese sentido, emprender un "proceso tranquilo", de "abajo a arriba" en barrios y municipios garantizar también fórmulas de debate presencial, dado que no basta solo con la participación telemática. "Sea cual sea la izquierda del futuro en nuestro país se construirá con nosotros, ya que nuestra organización no se va diluir en ninguna otra, sino que se reforzará y aportará dicho capital a los espacios conjuntos conformados por organizaciones y sociedad civil", apostilla el informe de la dirección. GARZÓN DIO ESTABILIDAD CUANDO IU PARECÍA ABOCADA A "LA DESAPARICIÓN" Mientras, el documento destaca que Garzón, ante su marcha, ha sido "la cara visible" de IU durante casi una década y en una de las etapas "más difíciles" de la historia de la formación, dado que se hizo con las riendas de una organización que parecía "abocada a la desaparición", ante la ruptura del escenario político tras el 15M, y consiguió reparar un "barco maltrecho en alta mar y con unas condiciones muy adversas". Por tanto, ensalza que Garzón consiguió dar "estabilidad política, financiera e institucional" a IU en unos tiempos donde "han desaparecido líderes que parecían invencibles" o "partidos que obtuvieron millones de votos". "Y eso es en parte gracias al liderazgo de nuestro coordinador saliente", ahonda el documento que reconoce que su trabajo no ha estado exento de "costes personales". Ahora, la dirección federal admite que la salida de Garzón tiene "un importante impacto simbólico" pero IU es una "organización responsable, experimentada y seria" que afronta ese proceso de renovación en su cúpula con "garantías y certezas". En consecuencia, desgrana que se preparará la próxima asamblea con la implicación de las federaciones, los partidos y las corrientes que integran IU, consciente de que el ritmo político es "frenético" y donde la formación, que aporta un capital político "imprescindible" para el conjunto de la izquierda, debe tener una "puesta a punto para reforzarse". EMPUJAR AL PSOE PERO "SIN IMPUGNAR DE ANTEMANO CUALQUIER AVANCE" A su vez, celebra la creación del nuevo Ministerio de Infancia y Juventud, que dirige IU, y que el papel que les toca junto con la sociedad civil es corregir "posibles tentaciones conservadoras" por parte del PSOE. Eso sí, advierte que "impugnar de antemano cualquier avance positivo por insuficiente les dejaría en una posición de aislamiento" respeto a su base social. Luego, el informe reconoce que la exmnistra Irene Montero ha contribuido durante su etapa en el Gobierno para que España sea referente en materia de feminismo y también alude a que ya se entra en un nuevo ciclo electoral con las futuras elecciones europeas, gallegas y vascas. El objetivo de IU en las citas autonómicas es conseguir el mejor resultado posible para ser claves en eventuales gobiernos progresistas mientras que a nivel europeo apuesta por robustecer los espacios unitarios ante unas elecciones donde está en juego evitar un debilitamiento de la izquierda en la eurocámara. Dentro del contexto comunitario, IU reafirma su apuesta por el grupo 'The Left' (La Izquierda) en el Parlamento europeo frente a un "espacio verde" (otra de las sensibilidades que forman parte de Sumar) que a nivel comunitario mantiene posiciones "inasumibles" en diversas materias.