IU apuesta por concurrir con Sumar a las elecciones gallegas y vascas mediante candidaturas "abiertas y unitarias"

La dirección federal de IU ha manifestado su voluntad de concurrir junto a Sumar para el próximo ciclo electoral con los comicios europeos, gallegos y vascos, mediante candidaturas que sean lo más abiertas y unitarias posibles. También demanda al proyecto liderado por Yolanda Díaz evolucionar en un frente amplio y se dote, para conseguirlo, de mecanismos efectivos de participación de partidos y la ciudadanía. "Necesitamos acompasar (con esas elecciones) al Gobierno de coalición y a esa base progresista y plurinacional. Y para ello el vehículo de la izquierda es Sumar", ha trasladado el miembro de la dirección de IU durante la reunión de la Coordinadora Federal que en la sesión de este viernes ha dado cuenta de la dimisión formal de Alberto Garzón al frente de la formación. De la Cruz, que ha sido el encargado de exponer las líneas de centrales del informe político que aborda este órgano ejecutivo de IU, ha señalado que la coalición en torno a Sumar logró en las pasadas elecciones generales una confluencia histórica, clave para mantener el Gobierno de coalición progresista y evitar que la ola "reaccionaria" de las derechas llegara a la Moncloa. Así, ha trasladado el apoyo de la Ejecutiva de IU a las federaciones de Galicia y Euskadi ante las próximas elecciones, donde al igual que los comicios europeos, el objetivo es conseguir los mejores resultados, para lo cual se requiere emular la primera experiencia con Sumar y lograr una confluencia de unidad en los tres casos. ES POSITIVO QUE PARTIDOS Y CIUDADANÍA TRABAJEN CODO A CODO EN SUMAR Respecto al futuro desarrollo de Sumar a nivel orgánico, De la Cruz ha instado a crear canales de participación con la ciudadanía y los partidos, tanto en las deliberaciones como en la toma de decisiones del futuro de la confluencia. "No hay contradicción, es decir, no solo es posible sino que es deseable que las organizaciones políticas trabajemos codo a codo con esa ciudadanía sin adscripciones partidarias para precisamente fortalecer democráticamente ese espacio conjunto", ha desgranado. Luego, el dirigente de IU ha ensalzado la figura de Garzón al mostrarse convencido de que, a partir de hoy, forma parte de "lo mejor del acerbo de la izquierda", pues ha conseguido a pesar de que 2014 se tenía escrito el "acta de defunción" que hoy su formación esté "consolidada" como fuerza de Gobierno, al ostentar el nuevo ministro de Infancia y Juventud liderado por Sira Rego. También ha destacado que IU cuenta actualmente con 1.700 concejales, está presente en 200 gobiernos locales, dispone de 12 parlamentarios autonómicos y cinco nacionales y dirige un Ministerio. LA IMPUGNACIÓN PREVIA ES ERRÓNEA: LA BASE SOCIAL NO LO ENTENDERÍA Sobre el papel que adoptará IU ante el nuevo Ejecutivo de coalición, De la Cruz ha explicado que la estrategia siempre será "rechazar que posibles retrocesos" se conviertan en políticas y saludar los avances que se obtenga, siempre desde un horizonte "más ambicioso". En este sentido, ha prometido que desde IU se presionará si surge alguna resistencia del PSOE ante eventuales avances, pero ha alertado de que es un error caer en la "impugnación" previa de todo lo que salga del Ejecutivo, dado que su base social ni electoral lo entendería. Una postura que se contrapone con la adoptada por Podemos, que cuestiona la capacidad del Ejecutivo para emprender transformaciones reales y valientes en esta legislatura tras quedar fuera del Consejo de Ministros. Finalmente, ha valorado que el Gobierno central esté sacando las "vergüenzas" del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, con su rechazo a los bombardeos a la población civil, pero piden más medidas concretas como el reconocimiento del estado Palestino o el embargo de la compraventa de armas a Israel. Y tampoco tiene dudas de que Netanyahu tiene que acabar sentado en el Tribunal Penal Internacional por crímenes de guerra.