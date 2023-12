Francisco: "El Athletic tiene los mejores datos físicos de la categoría"

Madrid, 1 dic (EFE).- Francisco Rodríguez, entrenador del Rayo Vallecano, declaró este viernes que el Athletic Club de Bilbao tiene "los mejores datos físicos de la categoría" y advirtió de sus puntos fuertes como "equipo vertical, versátil y que domina mucho la posesión".

El Rayo Vallecano, tras empatar la última jornada con el Barcelona, afronta esta semana un desplazamiento complicado a Bilbao para medirse en San Mamés al Athletic Club.

"El partido de San Mamés va a ser difícil y complicado. El Athletic tiene los mejores datos físicos de la categoría. Juega a un ritmo muy alto, como hizo la semana pasada en Girona, y en su campo aún más. Partido complejo, difícil, pero vamos con nuestra idea de hacer buen partido, de competir al cien por cien y de sacar un resultado que nos venga bien", dijo Francisco, en conferencia de prensa.

Con 19 puntos en la clasificación, el objetivo del Rayo es seguir ampliando su diferencia con el descenso y llegar al ecuador del campeonato con una buena renta para acercarse a la permanencia.

"Todos en el subconsciente pensamos en el ecuador de puntos para la segunda vuelta sumar pero nos centramos en el día a día, en competir al máximo mañana y sacar los máximos puntos posibles cuanto antes para que la gente esté contenta con nosotros. Hacer medias en el fútbol no vale", confesó.

"Hay dinámicas malas que se rompen. Queremos ser un equipo equilibrado que saca puntos en campos difíciles y eso nos hará crecer. Somos ambiciosos y ojalá podamos superar la barrera de los veinte puntos que sería señal de un gran resultado", apuntó el técnico almeriense, para el que "sumar", sea en el campo que sea, "siempre es positivo".

El mes de diciembre viene cargado de partidos para el Rayo, incluido el de la segunda ronda de la Copa del Rey, competición en la que tienen depositadas muchas esperanzas.

"Estos veinte días tenemos muchos partidos, incluido el de Copa. Están muy cercanos entre sí. Vamos a intentar repartir cargas y minutos. Aún así nos centramos mucho en el partido inmediato, que es el de mañana. Vamos a un campo muy difícil. Venimos de un tour difícil contra los primeros clasificados y ahora vamos a un campo que te exige mucho, con un equipo muy vertical, que domina la posesión, que es versátil y tiene jugadores importantes", señaló.

La buena noticia para Francisco es que recupera al extremo izquierdo Álvaro García, sancionado la pasada jornada, y la mala es que no podrá contar con el central Aridane Hernández por lesión.

"Salvo Aridane, que no llega porque no se ha recuperado de sus molestias, el resto está disponible. Recuperamos a Álvaro de la semana pasada y eso hace subir el nivel del equipo. Se nos hace difícil elegir un once para competir. Lo hacemos según nuestro adversario y según el estado de nuestros jugadores", concluyó. EFE

